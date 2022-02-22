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Depresyon artık dert olmaktan çıkacak! İşte kötü düşüncelerinizi yok edecek mutluluk reçeteleri!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes dönem dönem kötü düşüncelere kapılabilir. Önemli olan kötü düşüncelerin beynin bir oyunu olduğunu bilmek. Çünkü aklınıza gelen her türlü düşünce, sizden olmayabilir. Özellikle de kötü olanları. Bu yazıda sizler için derlediğimiz bilgiler, bu tür kötü düşüncelerinizi yok edecek. Haydi, gelin başlayalım!

Depresyon artık dert olmaktan çıkacak! İşte kötü düşüncelerinizi yok edecek mutluluk reçeteleri!

Çoğu zaman kötü düşünceler geçmeyecek gibi hissedip karamsarlığa kapılıyor olabilirsiniz. Hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler ile karamsarlığı ve kötü düşünceleri bir kenara bırakacaksınız. İşte, depresyon ve kötü düşünceleri yok edecek mutluluk reçeteleri...

DÜŞÜNCELERİNİZ İLE MÜCADELE ETMEYİN!

"Düşünceleriniz ile mücadele etmeyin de ne demek, o zaman nasıl geçecek ki?" diye sorabilirsiniz. Aslında gayet basit. Kötü bir düşünceniz varsa ve onu düşünmeye devam ederseniz, geçmez. Aksine düşünmeye devam ettiğiniz sürece sizinle birlikte kafanızı yormaya devam eder. Örneğin, "Bir fil düşünmek istemiyorum." diye tekrarladıkça, aklınızın ucuna filin geldiğini görürsünüz. Yani bazen akışına bırakmak gerekiyor diyebiliriz.

ANI YAŞAYIN!

Geleceği veya geçmişi sürekli düşünmek size bir yarar sağlamaz. Çünkü ikisini de değiştiremezsiniz. Geçmiş, bitip gider. Bunun yanı sıra gelecekte olabilecek kötü olayların da hepsini saptayıp engelleyebilecek güç hiçbir kimse de yok. Siz en iyisi bugüne odaklanmaya bakın.

ÇOK DETAYLI PLANLAR İLE UĞRAŞMAYIN!

Planınızı aşırı detaylı yapmaya çalışırsanız ve bu planda ortaya çıkabilecek sorunları çokça düşünürseniz yorulursunuz. Belki de ruhen yorulmak, bedenen yorulmaktan da zor olabilir. Bunun çözümü için her detayı planlayamayacağınız gerçeği ile yüzleşip daha basit ve etkili düşünmelisiniz.

KENDİ KARARLARINIZI VERİN!

Hayatınızdaki diğer insanlar sizin adınıza karar vermek istiyor olabilir veya siz onlar sizin adınıza karar versin istiyor olabilirsiniz. Şunu bilmelisiniz ki bu hayatta insanı en çok tanıyan kişi yine kendisi. Bu yüzden kendi kararlarınızı tek başınıza almaya çalışın. Elbette farklı insanlardan yardım alabilirsiniz ama geminin dümeni hep sizin elinizde olsun.

EN DEĞERLİ İNSAN SİZSİNİZ!

Kendini suçlamak ve değersiz görmek, başka birinin bunu yapmasından da kötü sonuçlara yol açabilir. Her insan hata yapar. Elbette siz de yapmış olabilirsiniz. “Beşer şaşar” sözü buradan doğmuş zaten. Sizin burada yapmanız gereken şey, yaptığınız yanlışları bir daha yapmamaya çalışmak olmalı. Zaten aynı hataları deneyimledikten sonra bir daha düşmemeye gayret edeceksiniz. Ayrıca kendinize verdiğiniz değeri hiçbir zaman kaybetmemeye ve kendinizi sevmeye bakın!

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