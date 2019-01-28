Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon tedavisinde nelere dikkat etmek gerekir?

Depresyon hastalığı ve etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Klinik Psikolog Dilara Aloğlu, depresyonda olan birine yardım etmenin yolunun onu neşelenedirmek olmadığını, doktor veya ruh sağlığı uzmanlarıyla konuşmalarını sağlamak olduğuna dikkat çekiyor.

Depresyonda olan birine yardım etmenin en iyi yolunun onu neşelendirmeye çalışmak olarak bilindiğini belirten Aloğlu, “Depresyondaki kişiye yardım etmenin yolu maalesef bu değil. Arkadaşınıza veya akrabanıza bir iyilik yapın ve onları doktorlarıyla veya ruh sağlığı uzmanlarıyla konuşmaları için teşvik edin. Desteğinizi paylaşarak, tedaviyle ve zamanla kendilerini daha iyi hissedebilecekleri umudunu verin” uyarısında bulundu.

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Depresyonun vücudu etkileyebileceğini ifade eden Aloğlu, “Herkes farklıdır. Bazı insanların fiziksel semptomları yoktur. Bazılarında ise baş ağrısı, diğer ağrılar, kramplar ve mide problemleriyle ilgili problemler vardır” diyerek,