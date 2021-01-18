HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Depresyona iyi gelen yoga pozları nelerdir? Kimler yapabilir?

Depresyona iyi gelen yoga pozları nelerdir? Kimler yapabilir?

18.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depresyona iyi gelen yoga pozları ile ilgili bilinmesi gereken ilk konu belirli yaş aralığındaki kişilerin bu pozları yapması gerektiğidir. 15 ile 50 yaş arasındaki yetişkin diye nitelendirdiğimiz kişilerin yapabileceği yoga pozları, dışarıdan kolay gibi görünse de kolay olduklarını söylemek doğru olmaz. Bu nedenle pozların bir hoca gözetiminde yapılması önem taşır.

Depresyona iyi gelen yoga pozları arkaya eğilmeler şeklinde yapılır. Bunlardan kobra pozu, yukarı bakan köpek pozu ve tekerlek pozları en bilinenlerdir. Peki depresyona iyi gelen yoga pozlarını yaparken nasıl hareket edilmesi gerekir? İşte 3 poz için adım adım yapılması gerekenler:

Kobra pozunu yapmak için matın üzerine yüz üstü uzanırız, daha sonra ellerimizden kendimizi kaldırarak alt belin izin verdiği doğrultuda eğiliriz. Bakışlar burnun ucundan yukarı doğru olmalıdır.

Yukarı bakan köpek pozunda yine yüz üstü uzanılabilir. Eller gövdenin iki yanına alınıp göğüs kafesinin iki yanından doğru ellere basınç verilerek yukarı doğru kendinizi kaldırıp yapılmaktadır. Leğen kemiği bölgesinin kalktığı noktaya kadar uzanılarak yapılmaldır. Burnun ucundan tavana doğru bakılmalıdır.

Tekerlek pozu yoğun bir arkaya eğilmedir. Bir havlu veya mat üzerinde yapılabilir. Bu pozda sırt üstü uzanılır ve ayaklar yerde bacaklar bükülü kollar arkaya doğru gönderilerek avuç içleri yere sabitlenir. Ellerden kuvvet alınarak beden yukarı doğru kaldırılır.

DEPRESYONA İYİ GELEN YOGA POZUNU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Depresyona iyi gelen yoga pozu yapılırken, pozlar hassas bir şekilde yapılmaktadır. Yanınızda birinin olması veya bir hoca gözetiminde olmanız tavsiye edilir. Pozların mat üzerinde yapılması tavsiye edilir. Yerin kaygan olmaması istenir. Örneğin tekerlek pozunda eller arkada olduğu için zemin önemlidir ve kaygan olmaması gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...

Kan grubuna göre diyet nasıl yapılır? 0 grubuna sahip olanlar et ve balık, AB grubuna sahip olanlar...

Korona neden akciğerlere diğer zatürre türlerinden daha fazla zarar veriyor?

Korona neden akciğerlere daha fazla zarar veriyor?

Koronavirüsün tetiklediği hastalık: Misofobi

Koronavirüsün tetiklediği hastalık: Misofobi

Uzman isim açıkladı! Koronavirüsün akciğerdeki etkisini azaltmak için bunları tüketin

Koronavirüsün etkisini azaltmak için bunları tüketin

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri diğer hastalıklarla karıştırmayın

O yiyecekleri tüketince bağırsak sorunu yaşıyorsanız dikkat!

Uzman isimden 'açlık otu' uyarısı

Hızlı kilo vermek isteyenlerin tercihi! Uzmanı uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.