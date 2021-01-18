Depresyona iyi gelen yoga pozları nelerdir? Kimler yapabilir?

Depresyona iyi gelen yoga pozları arkaya eğilmeler şeklinde yapılır. Bunlardan kobra pozu, yukarı bakan köpek pozu ve tekerlek pozları en bilinenlerdir. Peki depresyona iyi gelen yoga pozlarını yaparken nasıl hareket edilmesi gerekir? İşte 3 poz için adım adım yapılması gerekenler:

Kobra pozunu yapmak için matın üzerine yüz üstü uzanırız, daha sonra ellerimizden kendimizi kaldırarak alt belin izin verdiği doğrultuda eğiliriz. Bakışlar burnun ucundan yukarı doğru olmalıdır.

Yukarı bakan köpek pozunda yine yüz üstü uzanılabilir. Eller gövdenin iki yanına alınıp göğüs kafesinin iki yanından doğru ellere basınç verilerek yukarı doğru kendinizi kaldırıp yapılmaktadır. Leğen kemiği bölgesinin kalktığı noktaya kadar uzanılarak yapılmaldır. Burnun ucundan tavana doğru bakılmalıdır.

Tekerlek pozu yoğun bir arkaya eğilmedir. Bir havlu veya mat üzerinde yapılabilir. Bu pozda sırt üstü uzanılır ve ayaklar yerde bacaklar bükülü kollar arkaya doğru gönderilerek avuç içleri yere sabitlenir. Ellerden kuvvet alınarak beden yukarı doğru kaldırılır.