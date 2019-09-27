HABER

Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 öğrenci ve sürücü yaralandı.

Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralılar Şemdinli'de tedavi altına alındı.
Kaza, öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Gelişen köyünden alarak Toklu mezrasına götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralıDerecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralıDerecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralıDerecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 kişiye gözaltıOrmanda Hint keneviri yetiştiren 5 kişiye gözaltı
Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltındaBalıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.