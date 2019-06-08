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Derede balık avlarken akıma kapılan memur öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, balık avladığı derede oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan memur Cafer Yıldız (50), hayatını kaybetti.

Derede balık avlarken akıma kapılan memur öldü

Fatih TURAN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Çaykara ilçesinde, balık avladığı derede oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan memur Cafer Yıldız (50), hayatını kaybetti.
Olay dün, Demirkapı Deresi, Haros mevkiindeki meydana geldi. Cafer Yıldız, balık avlamak için oltasını dereye atmak istedi. Ancak Yıldız'ın salladığı oltanın ucundaki kurşun ağırlık, dere üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan Yıldız, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Cafer Yıldız'ın cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

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Derede balık avlarken akıma kapılan memur öldüDerede balık avlarken akıma kapılan memur öldü

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