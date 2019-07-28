HABER

Dereden gelen kötü kokuya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Acıgöl Deresi'ne atılan çöpler nedeniyle etrafa yayılan kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Acıgöl Deresi'ne atılan çöpler nedeniyle etrafa yayılan kötü koku, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Erdemli ilçesinde Limonlu Mahallesi'nden geçerek Akdeniz'le buluşan Acıgöl Deresi'ndeki kirlilik üst seviyelere ulaştı. Evsel atıklar başta olmak üzere dere yatağına bırakılan çöpler, sıcak hava ile birlikte kötü kokuyu beraberinde getirdi. Sivrisinek sayısının artışına da neden olduğu belirtilen dereden yayılan koku, bölge halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar derenin bir an önce temizlenmesini ve yeniden kirlenmemesi için çaba gösterilmesini istedi. Dereye yakın bir noktadaki yaşadığını dile getiren Selçuk Arat, şunları söyledi: "Yaz aylarında bu dere çok az su taşıyor. Derenin içerisi kamışlarla doluyor. Kamışlar uzuyor ve derenin içerisini kaplıyor. Allah korusun bir sel afeti yaşansa dereden su geçemez ve taşkına sebep olur. Aynı zamanda, dereye atılan çöp ve plastik malzemeler nedeniyle çok kirli ve buna bağlı olarak kötü kokular geliyor. Bu derenin yetkililer tarafından biran önce temizlenmesi ve kamışların derenin içerisinden kaldırılması gerekiyor. Çevremizi ve deremizi temiz tutmak adına yetkililerin bir an önce bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Yoksa bizler çevre sakinleri olarak kokudan burada duramaz hale geleceğiz."

Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
Göbeklitepe yolunda 800 kilometreyi geride bıraktılarGöbeklitepe yolunda 800 kilometreyi geride bıraktılar
Düzce'de kayıp Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları sürüyor (2)Düzce'de kayıp Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları sürüyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.