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Zehir deresi! Rengi mavi ve yeşil akıyor... 'Kedimi aramaya geldim, birinin leşini buldum'

03.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'na uzanan derede kimyasal atık nedeniyle korkunç bir durum yaşıyor. Sularının rengi mavi ve yeşile dönen derenin bulunduğu bölge sakinleri de hayvanlarının ölümünden ve kötü kokudan şikayetçi. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu.

Zehir deresi! Rengi mavi ve yeşil akıyor... 'Kedimi aramaya geldim, birinin leşini buldum'

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na kadar uzandığı belirtilen dere yine kimyasal atıklar nedeniyle mavi, yeşil ve siyah tonlarda akmaya başladı. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, artarak farklı renklerde akan derenin etrafı çöplerle doldu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvanların da zarar gördüğü belirtildi. Derenin renk değişiminin, çevredeki kot yıkama atölyesinin atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. 

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"AŞIRI DERECEDE KOKU YAYIYOR"

Yaklaşık 10 senedir Sultangazi'de esnaf olan Hasan Tamar, kötü kokulardan rahatsız olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bazen aşırı derecede koku yayıyor. Rüzgar bizden tarafa geldiği zaman kokusundan rahatsız oluyoruz. Aşağıda su arıtma tesisi var, içtiğimiz suların içine karışabilir. Belediyenin su arıtma tesisi var, ona da karışabilir." 

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"KEDİMİ ARAMAYA GELDİM"

Çevrede hayvanların öldüğüne vurgu yapan Tamar şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlar zarar görüyor. Ben buraya kedimi aramak için geldim. Bir tanesinin leşini ilerde buldum, birisi de şu an kayıp. Belki buraya su içmeye mi geldi ne oldu bilmiyorum. Bu hayvanların ölüm sebebi bence bu atık sular."

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"ÇEVREMİZE ZARAR VERİYOR" 

Yetkililerden suyun tamamen kapatılmasını istediğini belirten Tamar sözlerine şunları ekledi:

"Bu bizim çevremize zarar veriyor. Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldan beri bunu görüyorum. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor."

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(DHA)

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