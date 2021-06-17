Deri ceket kombinleri ile tüm gözleri üzerinize çekin

Deri ceketinizi ister partide ister hafta sonu tatilinde isterseniz de ofiste farklı kıyafetlerle kombinleyerek kullanabilirsiniz. Her ortamda şık görünmenize yardımcı olacak deri ceketleri kombinlerken göz önünde bulundurmanız gerekense kombininizin star parçasının deri ceketiniz olduğunu unutmamanız. OFİSTE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR? Ofiste deri ceket giymek isteyenlere önerilerde bulunan Moda Bloggerı Nil Ertürk, deri ceket giyerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın deri ceket gösterişli bir parça olduğundan daha sade parçalarla kombin hale getirilmesi olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ofiste deri ceket giymek isteyenler düz renkli bir elbise kullanılabilir. Ya da geniş paçalı bir pantolon, üzerine düz bir bluz giyerek kombin haline getirebilirsiniz. Böylelikle hem biraz daha sportif, ama aynı zamanda ofis için şık bir görüntü elde edebilirsiniz." HAFTA SONU TATİLİNDE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR? "Haftasonu tatilinde deri ceket giymek isteyenler, hem rahat olmak isteyecek, hem de havalar biraz soğuyunca üşümemek için üzerine deri ceket giymek isteyeceklerdir.

Bu sezonda çok moda olan yırtık jeanler tercih edebilirsiniz. Paçaları kıvrılarak biraz daha feminen hale getirebilirsiniz.. Altına da spor ayakkabı giyebilirsiniz. Üzerinize giydiğiniz deri ceketle biraz daha asi bir görüntü ortaya çıkacaktır. Sevilen takılarla bunu birleştirdiğiniz zaman kendi tarzınıza daha uygun hale getirebilirsiniz." ŞIK BİR DAVETTE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR? "Şık bir davete giderken deri ceket giymeyi tercih edenler, deri ceketin asi ruhuna ters kaçacak bir elbise tercih etmelidir. Kendiliğinden çok şık olan bir elbiseyi deri ceketin tarzına uydurmak için zımbalı bir kemerle giyebilirsiniz. Tam tersi çiçekli bir elbise giyip deri ceketle kombin hale getirebilirsiniz. Bu tarz zıtlıklardan faydalanarak güzel bir stil sahibi olabilirsiniz. Deri ceket giyerken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan biri, kullanılacak deri kemerin ceketle aynı renkte ve tonda olmasıdır." KALEM ETEKLE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR? "Kalem eteği öncelikle spor haline getirmek, deri ceketin tarzına uyarlamak lazımdır. Bu yüzden de üzerine baskısız bir tişört giyerek, şu anki trendlere uygun olarak bir düğüm atabilirsiniz ya da tişörtü eteğin içerisine sokabilirsiniz.