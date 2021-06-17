KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Deri ceket kombinleri ile tüm gözleri üzerinize çekin

Deri ceket kombinleri ile tüm gözleri üzerinize çekin

17.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri ceketler dolabımızın vazgeçilmez parçaları arasında yer alır. Hemen her ortamda rahatlıkla kullanılabilen deri ceketler, kombinlemesi kolay parçalardır. Sade, şık ve rahat giyimin anahtarı olan deri ceketleri kombinlerken dikkat edilmesi gerekense kullanılan ayakkabı ve aksesuarlardır. İşte Moda Bloggerı Nil Ertürk'ten farklı ortamlarda deri ceket kombinleri ile ilgili bilgiler...

Deri ceketinizi ister partide ister hafta sonu tatilinde isterseniz de ofiste farklı kıyafetlerle kombinleyerek kullanabilirsiniz. Her ortamda şık görünmenize yardımcı olacak deri ceketleri kombinlerken göz önünde bulundurmanız gerekense kombininizin star parçasının deri ceketiniz olduğunu unutmamanız.

OFİSTE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR?

Ofiste deri ceket giymek isteyenlere önerilerde bulunan Moda Bloggerı Nil Ertürk, deri ceket giyerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın deri ceket gösterişli bir parça olduğundan daha sade parçalarla kombin hale getirilmesi olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ofiste deri ceket giymek isteyenler düz renkli bir elbise kullanılabilir. Ya da geniş paçalı bir pantolon, üzerine düz bir bluz giyerek kombin haline getirebilirsiniz. Böylelikle hem biraz daha sportif, ama aynı zamanda ofis için şık bir görüntü elde edebilirsiniz."

HAFTA SONU TATİLİNDE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR?

"Haftasonu tatilinde deri ceket giymek isteyenler, hem rahat olmak isteyecek, hem de havalar biraz soğuyunca üşümemek için üzerine deri ceket giymek isteyeceklerdir.

Bu sezonda çok moda olan yırtık jeanler tercih edebilirsiniz. Paçaları kıvrılarak biraz daha feminen hale getirebilirsiniz.. Altına da spor ayakkabı giyebilirsiniz. Üzerinize giydiğiniz deri ceketle biraz daha asi bir görüntü ortaya çıkacaktır. Sevilen takılarla bunu birleştirdiğiniz zaman kendi tarzınıza daha uygun hale getirebilirsiniz."

ŞIK BİR DAVETTE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR?

"Şık bir davete giderken deri ceket giymeyi tercih edenler, deri ceketin asi ruhuna ters kaçacak bir elbise tercih etmelidir.

Kendiliğinden çok şık olan bir elbiseyi deri ceketin tarzına uydurmak için zımbalı bir kemerle giyebilirsiniz. Tam tersi çiçekli bir elbise giyip deri ceketle kombin hale getirebilirsiniz. Bu tarz zıtlıklardan faydalanarak güzel bir stil sahibi olabilirsiniz.

Deri ceket giyerken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan biri, kullanılacak deri kemerin ceketle aynı renkte ve tonda olmasıdır."

KALEM ETEKLE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR?

"Kalem eteği öncelikle spor haline getirmek, deri ceketin tarzına uyarlamak lazımdır. Bu yüzden de üzerine baskısız bir tişört giyerek, şu anki trendlere uygun olarak bir düğüm atabilirsiniz ya da tişörtü eteğin içerisine sokabilirsiniz.

Taşlı bir kolyeyle kombinledikten sonra da deri ceketi giyebilirsiniz. Deri ceketin çok uzun olmamasına dikkat edin. Çünkü yüksek belli bir kalem etekle daha güzel bir uyum yaratacaktır. Bu şekilde kombinleyerek gayet uyumlu bir stil yaratabilirsiniz."

PARTİDE DERİ CEKET NASIL GİYİLİR?

"Partide deri ceket giymek isteyenler, aynı zamanda hem şık gözükmek hem de rahat olmak isteyeceklerdir. Bu sebeple de partiye giderken siyah bir elbise tercih edilebilir.

Siyah elbiseyi deri ceketle kombinledikten sonra, parti havasına sokmak için ışıltılı bir kolye takılabilir. Parti temalı olduğu için de düz botları tercih edebilirsiniz. Böylelikle parti için hem şık, hem de rahat bir kombin oluşturabilirsiniz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken ifadelerİstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken ifadeler
Bunları okumadan tatile gitmeyin! Bacaklarınız daha çekici görünmesi için...Bunları okumadan tatile gitmeyin! Bacaklarınız daha çekici görünmesi için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

Çocuğunuz nefes darlığı yaşıyorsa dikkat!

Çocuğunuz nefes darlığı yaşıyorsa dikkat!

Çocuğunuza bunları söylüyorsanız dikkat!

Çocuğunuza bunları söylüyorsanız dikkat!

Şıklık ve tarzı tek bir potada eritin! Abiye seçerken...

Şıklık ve tarzı tek bir potada eritin! Abiye seçerken...

Eda Taşpınar gibi bronzlaşmak isterken...

Eda Taşpınar gibi bronzlaşmak isterken...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

Zararını öğrendikten sonra evinize sokmayacaksınız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen doktora gidin

Bu belirtileri yaşıyorsanız hemen doktora gidin

Hepsi anne karnında yaşanıyormuş

Hepsi anne karnında yaşanıyormuş

Bugün sizi neler bekliyor? Okumadan geçmeyin

Bugün sizi neler bekliyor? Okumadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.