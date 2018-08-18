Derin dondurucu ve kıyma makinesi satışları patladı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN/EDA TOPCU - Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu ve kıyma makinesi satışlarında artışlar yüzde 150'ye yaklaşırken, kesim aletleri, terazi ve tartı ile tava ve tencere satışlarında da ciddi artış yaşandı. n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derin dondurucu satışlarında ağustosun ilk iki haftasında geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artış yaşandığını belirterek, kıyma makinelerinde ise adet bazında yüzde 144 artış görüldüğünü söyledi. Tüketicilerin genelde bin 200-bin 800 TL aralığında derin dondurucu tercih ettiğini dile getiren Koçak, tercih kriterlerinin ise 5 ve 7 çekmeceli, A++ enerji verimliliği sunan dikey derin dondurucular olduğunu bildirdi. Koçak, derin dondurucu ve kıyma makinelerinin yanı sıra ocak ve fırın ürünlerine de benzer ilginin olduğunu belirterek, ayrıca tatili fırsat bilenlerin ciddi şekilde oto lastiği ve oto buzdolabı aldığını aktardı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, e-ticaret alışverişlerinde geçen bayram bayram göre yüzde 126 artış yaşandığını belirterek, "Bu bayramda geçen seneye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle derin dondurucu ve soğutuculara olan ilgi yüzde 72 arttı." dedi.

Derin dondurucuları en çok 36-45 yaş grubunun aldığını dile getiren Erturan, en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'dan derin dondurucu alındığını bildirdi. \ - Kıymalar artık evlerde çekiliyor Erturan, sağlıklı ve iyi yaşam trendinin giderek artmasıyla tüketicilere evlerinin konforunda dilediği kadar kıyma çekmeye imkan tanıyan ve onlara zaman kazandıran kıyma çekme makinelerinin her geçen yıl daha fazla rağbet gördüğünü kaydederek, "Kıyma çekme makinelerine İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dışında, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Antalya'dan da ilgi büyük. 26-35 yaş grubunun tercih ettiği ürünleri, erkekler kadınlardan 4 kat daha fazla satın alıyor." dedi. Derin dondurucularda en çok talep dikey ve tezgah altı ürünlerin tercih edildiğini dile getiren Erturan, şu bilgileri verdi: "6,7 veya 8 çekmeceli dikey derin donduruculara talep Kurban Bayramı döneminde diğer dönemlere göre 2 kat artış gösteriyor. 3 veya 4 çekmeceli tezgah altı derin dondurucular ise genel olarak yıl içinde en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Dikey derin dondurucular ortalama bin 199 TL'den, tezgah altı derin dondurucular ise ortalama 699 TL'den satılıyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla mutfak tartı ve terazilerine yüzde 66, tava ve tencerelere ise yüzde 54 daha fazla talep geldi."

Erturan, kurban kesiminde ve sonrasında gerekli olabilecek kesim aletleri, terazi ve tartı, tava ve tencereler ile buzdolabı poşeti gibi ürünlerin de ciddi rağbet gördüğünü sözlerine ekledi. \ - "Ağustosun ilk 2 haftasında geçen aya göre 5,5 kat artış" GittiGidiyor Ticari Direktörü

Bülent Elçin, bayrama sayılı günler kala, derin dondurucu ve kıyma makinesinde ciddi talep geldiğini belirterek, "Temmuz ayında artmaya başlayan derin dondurucu satışları, ağustos ayının ilk 2 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat yükseldi. Ağustosun ilk haftasında gerçekleşen derin dondurucu satış hacmi, temmuzun ilk 7 günüyle kıyaslandığında ise artış oranının tam 5 buçuk kat olduğu görüldü." dedi. Yaklaşan bayramın mutfak aletlerinin satışında da etkili olduğunu dile getiren Elçin, kahve makinesi ve mutfak robotu gibi küçük ev aletlerine de ilgi olduğunu bildirdi. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan, züccaciye sektörünü hareketli kılan günlerden birisinin de Kurban Bayramı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: