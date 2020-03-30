Derin ven trombozu hastaları için altın değerinde koronavirüs önerileri

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe, derin ven trombozu ve korona virüs (Covid-19) hakkında merak edilen soruları cevapladı. Derin ven trombozunun (DVT) vücudun, derin toplardamarları içerisinde pıhtı oluşumu ile seyreden bir durum olduğundan bahseden Doç. Dr. Dumantepe, pıhtıların, kanın akışkanlığının değiştiği ve kümeleşmeye eğilimin olduğu büyük cerrahi ve ortopedik ameliyatlar, immobilite, uzun yolculuklar, obesite, hamilelik, hormon replasman tedavisi alma, kanser ve bazı kalıtsal kan hastalıkları durumlarında oluşabildiğine dikkat çekti.

Yıllık olarak görülme sıklığının her 10 bin kişide 5-20 hasta arasında değiştiğini belirten Doç. Dr. Mert Dumantepe, insidansı 60 yaş üzerinde yüzde 1-2’ye kadar yükselmekte olduğunu ifade etti.

DERİN VEN TROMBOZU HASTALARI RİSK ALTINDA MI?

Doç. Dr. Mert Dumantepe, derin ven trombozu ve akciğer embolisi nedeniyle tedavi ettiği ve şu an takibinde olan birçok hastadan yakın dönemde endişe dolu mesajlar aldığını kaydederek, "Çünkü hem hastalık hem de kullanılan kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili sosyal medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği ve yanıtsız sorular mevcut. Bu karışıklığı aydınlatabilmek amacıyla, yönetim kurulu üyesi olduğum Dünya Tromboz Günü (World Thrombosis Day) organizasyonu ile Dünya Tromboz ve Hemostaz derneğinin (ISTH) birlikte hazırladığı, Covid-19 ve Derin Ven Trombozu adlı dokümandan bilgiler vermek istiyorum. İlk açıklık getirmek istediği konu ’kronik hastalık’ karmaşası. Çünkü Türkiye’de birçok kronik derin ven trombozu hastasının, ’kronik’ kelimesi yüzünden kendisini korona virüs açısından yüksek risk grubunda olduğunu zannediyor. Halbuki derin ven trombozu hastalığı için ’kronik’ kelimesinin sadece hastalığın başlangıcından itibaren 1 aydan fazla bir süre geçtiğini ve pıhtının akut dönem özelliğini kaybettiğini anlatır. Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalık tanımı ise kronik akciğer hastalıklarını, kronik kalp hastalıklarını ve çeşitli kanserleri içerir. Yani yıllar öncesinde geçirilmiş derin ven trombozu, hastayı şu an korona virüs enfeksiyonu açısından riskli gruba sokmaz." dedi.