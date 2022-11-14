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  4. Derince'de vahşet! İnşaatta cansız bedeni bulundu, cinayet büro alarma geçti

Derince'de vahşet! İnşaatta cansız bedeni bulundu, cinayet büro alarma geçti

14.11.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşanan korkunç olayda, inşaat halindeki binanın ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine inşaata gelen polis ekipleri, vurulan şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet büro ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Derince'de vahşet! İnşaatta cansız bedeni bulundu, cinayet büro alarma geçti

Derince'deki olay gece saatlerinde Mersincik Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇOK SAYIDA KURŞUNLA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında Ahmet Z.E.’yi kanlar içinde gördü.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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CİNAYET BÜRO ÇALIŞMA BAŞLATTI

Adrese gelen cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu.

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Yaşamını yitiren Ahmet Z.E.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak üzere çalışma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Derince silahlı saldırı

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