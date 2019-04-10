DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde şiddetli çatışmalar başladı. UMH birliklerinin Hafter karşısında Trablus'ta son iki günde kaybettiği bazı mevzilerde denetimi yeniden sağlama girişiminin ardından taraflar arasında akşam saatlerinde Ayn Zara bölgesinde çatışmalar patlak verdi. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Hafter güçleri bölgede bilinen El-Kuheyli Cami ile bazı caddelerde kontrolü ele geçirdi. Hafter'e bağlı Askeri Enformasyon Bölümü'nden yapılan açıklamada ise birliklerin, Ayn Zara mahallelerinde sabit bir hızla ilerlediği ve El-Fıtra ile UMH'ya bağlı 42'nci Tugay'ın karargahını ele geçirdiği aktarıldı. - Taraflar arasında çelişkili açıklamalar UMH, başkent Trablus'ta 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını açıklarken, Halife Hafter'in sözcüsü Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştıklarını savundu. UMH Güçleri Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, UMH güçlerinin Vadi Rebi, Trablus'un batısındaki Cisr 27, Suk Ahad Köprüsü ve Uluslararası Trablus Havalimanı olmak üzere 4 bölgeyi kontrolü altına aldığını söyledi.

Kanunu, UMH ordu kuvvetlerinin Hafter'e bağlı birliklerin çok sayıda nakliye ve zırhlı aracını etkisiz hale getirdiğini ve birçok kişiyi alıkoyduğunu vurguladı. Öte yandan Hafter'e bağlı silahlı kuvvetler adına konuşan Ahmed Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, alandaki gelişmelerin kendi lehlerine olduğunu iddia etti. Trablus Havalimanı'na kimin hakim olduğuna açıklık getirmeyerek sadece çatışmaların sürdüğünü belirten Mismari, kendilerine ait birliklerin Trablus'un merkezine 2 kilometre yaklaştığını savundu. Mismari, geçen perşembe gününden bu yana yürütülen askeri operasyonların alt planlardan ibaret olduğunu dile getirerek, "Trablus baskını için ana planın uygulanmasıyla herkese sürpriz yapacağız." ifadelerini kullandı. - Hafter Trablus'a sızmaya çalışıyor Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için saldırı düzenleyen General Halife Hafter güçleri, güneydeki Ayn Zara bölgesinden başkentin merkezine sızmaya çalışıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter güçleri arasında başkentin güney bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başkentin merkezine sızmaya çalışan ve Ayn Zara bölgesinde ilerleme kaydeden Hafter güçleri bu kapsamda, UMH'ye bağlı 42. Tugay'ın merkezini ve yine aynı bölgedeki El-Cemili Camisi'nin kontrolünü ele geçirdi.