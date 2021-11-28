Ders uzayınca öğle yemeğine çıkamayan öğrenci öğretmenini dövdü

Çin'de bir ortaokul öğrencisi, öğle tatiline çıkarmadığı gerekçesiyle öğretmenine saldırdı. Olay, Hunan eyaletine bağlı Şaoyang eyaletinde 10 Kasım'da meydana geldi.

ÖĞRENCİLER ARKADAŞLARINI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntüler bir öğrencinin kendi masasını yumruklamasıyla başlıyor. Adı açıklanmayan öğrenci daha sonra koşarak öğretmenin yanına gidip yumruk sallıyor. Yaşananları şaşkınlıkla karşılayan öğrencilerden bazıları bir süre sonra kalkıp arkadaşlarını durdurmaya çalışıyor.

ÖĞRETMENİN YÜZÜNDE YARA VE MORLUKLAR OLUŞTU

AsiaOne, saldırı sebebiyle öğretmenin yüzüyle gözlerinde yara ve morluklar oluştuğunu bildirdi. Yetkililerse 19 Kasım'da yaptıkları açıklamada olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Öte yandan adı açıklanmayan öğretmen, kendisine saldıran öğrenciyi affetti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Twitter'ın ülkedeki muadili Weibo'da yaşananları yorumlayan sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar öğrenciye tepki gösterirken, öğretmeni de eleştirenler vardı.

"Öğretmen dersi geç bitirmiş olabilir. Ama bu kimin için?" diye soran bir kişi, şöyle devam etti: "Öğrenci dayanamıyorsa eve gidip yemek yiyebilirdi. Öğretmeni dövmesine gerek yoktu. Şiddet uygulayan bu tür öğrenciler okuldan atılmalı."

Bir Weibo kullanıcısıysa "Okula gidenler bilir: Kantine geç giderseniz sadece sebzeler kalır. Yemek zamanı geldiğinde dersler uzamamalı" dedi.



