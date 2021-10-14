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  4. Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alınmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Sınıfta öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alınmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

14.10.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi. Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi’nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

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VALİLİK AÇIĞA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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