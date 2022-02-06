Derya Büyükuncu kimdir? Derya Büyükuncu kaç yaşında ve nereli? Survivor'da mı yarıştı?

Millî rekortmen yüzücü ilk millî yarışını 9 yaşında yüzdü. Bulgaristan’da yapılan 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda 12 yaş grubunda yarışarak 9 yaşında bronz madalya kazandı. Derya Büyükuncu, spor kariyeri boyunca birçok ülkede birçok madalyanın sahibi oldu. İşte Derya Büyükuncu'nun hayatı...

DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?

2 Temmuz 1976'da İstanbul'da doğan Derya Büyükuncu 45 yaşındadır. Toplam altı kez (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaştı. Büyükuncu spor tarihinde, 27 sene boyunca milli takıma hizmet eden tek sporcudur. 1985-2012 yıllar arasında yaklaşık 500 defa yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. Antrenörü ise Zehra Büyükuncu'dur.

Büyükuncu, İzmir’de düzenlenen 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda beş altın madalya kazandı. Bulgaristan’da düzenlenen 1988 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda 12 yaş grubunun Balkan rekorunun sahibi oldu beş altın madalya aldı. Yunanistan’da düzenlenen 1989 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası’nda beş altın madalyanın sahibi oldu.

