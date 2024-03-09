Derz arası kirlerini silip süpürüyor! Fayanslarınızı tek seferde bembeyaz yapacak karışım

Fayanslarınızın derz aralarındaki kirleri temizlemek bazen zorlayıcı olabilir ve bazı standart temizlik ürünleri istenilen sonucu vermez. Derz arası kirleri silip süpüren ve fayanslarınızı tek seferde bembeyaz yapacak etkili karışımın formülü haberimizde.

DERZ LEKESİNDEN ESER BIRAKMAYAN KARIŞIM

Evde doğal malzemelerle yapabileceğiniz etkili bir temizlik karışımı tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı karbonat (veya kabartma tozu)

1/2 su bardağı limon suyu

1/4 su bardağı beyaz sirke

1/2 su bardağı su

Yapılışı:

Bir kapta karbonatı, limon suyunu, beyaz sirkeyi ve suyu karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra sprey şişesine dökün. Karışımı sprey şişesine dökün ve iyice çalkalayın. Bu karışım, fayanslardaki kir ve lekeleri doğal ve etkili bir şekilde temizler. Limon suyu, asidik özellikleriyle lekeleri çözerken, karbonat veya kabartma tozu ise yüzeyi nazikçe ovup temizler. Beyaz sirke de doğal bir temizleyicidir ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Fayans yüzeyine püskürtün, birkaç dakika bekletin ve ardından bir sünger veya bezle ovun. Sonrasında durulayın ve fayanslarınızın parladığını göreceksiniz. Bu karışım hem çevre dostu hem de sağlıklı bir temizlik seçeneğidir.







