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    4. Derz arası kirlerini silip süpürüyor! Fayanslarınızı tek seferde bembeyaz yapacak karışım

    Derz arası kirlerini silip süpürüyor! Fayanslarınızı tek seferde bembeyaz yapacak karışım

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.03.2024 07:27
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    Fayans aralarındaki kirler temizlik yaparken en zorlu alanlardan biridir. Bazen standart temizlik ürünlerinin yeterli olmadığı derz arası kirleri için farklı temizlik yöntemleri araştırılıyor. Derz arası kirlerini silip süpüren ve fayanslarınızı tek seferde bembeyaz yapacak harika karışımı eve kolaylıkla deneyebilirsiniz. Bu karışım, derzlerde biriken zorlu lekelerle etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olarak fayanslarınızı ilk günkü parlaklığına geri döndürebilir.

    Fayanslarınızın derz aralarındaki kirleri temizlemek bazen zorlayıcı olabilir ve bazı standart temizlik ürünleri istenilen sonucu vermez. Derz arası kirleri silip süpüren ve fayanslarınızı tek seferde bembeyaz yapacak etkili karışımın formülü haberimizde.

    DERZ LEKESİNDEN ESER BIRAKMAYAN KARIŞIM

    Evde doğal malzemelerle yapabileceğiniz etkili bir temizlik karışımı tarifi:

    banyo derz slikon

    Malzemeler:

    • 1 su bardağı karbonat (veya kabartma tozu)
    • 1/2 su bardağı limon suyu
    • 1/4 su bardağı beyaz sirke
    • 1/2 su bardağı su

    karbonat su

    Yapılışı:

    Bir kapta karbonatı, limon suyunu, beyaz sirkeyi ve suyu karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra sprey şişesine dökün. Karışımı sprey şişesine dökün ve iyice çalkalayın. Bu karışım, fayanslardaki kir ve lekeleri doğal ve etkili bir şekilde temizler. Limon suyu, asidik özellikleriyle lekeleri çözerken, karbonat veya kabartma tozu ise yüzeyi nazikçe ovup temizler. Beyaz sirke de doğal bir temizleyicidir ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Fayans yüzeyine püskürtün, birkaç dakika bekletin ve ardından bir sünger veya bezle ovun. Sonrasında durulayın ve fayanslarınızın parladığını göreceksiniz. Bu karışım hem çevre dostu hem de sağlıklı bir temizlik seçeneğidir.


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    Kira fayans derz araları mon
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