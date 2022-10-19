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  4. Destek veren de var eleştiren de... Bursa'daki 'hippi kız' röportajdaki sözleriyle sosyal medyayı ikiye böldü

Destek veren de var eleştiren de... Bursa'daki 'hippi kız' röportajdaki sözleriyle sosyal medyayı ikiye böldü

19.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok önyargıyla bakıyorlar, genelde dışlıyorlar fakat umursamamaya çalışıyorum. Dolapta ne varsa giydim de çıktım kendimi böyle rahat hissediyorum." Bu sözler Bursa'da yaşayan genç kıza ait. Sokak röportajına katılan genç kız pagan olduğunu ve enerjiyle uğraştığını belirtti. Özellikle bu röportaj Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Bazıları genç kızı eleştirirken büyük bir çoğunluk destek verdi.

Pozitif enerjiyle uğraşıp yeraltı edebiyatı okuyan, grunge ve gotik akımlarına da ilgi duyan hippi kız ile gerçekleştirilen sokak röportajına adeta yorum yağdı. Dünyaya bakışı ve ilgi alanlarıyla kimilerince beğeni toplarken eleştirilerin de yöneltildiği genç kızın röportajından ayrıntılar şu şekilde...

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"DAHA ÇOK HİPPİ TARZINI BENİMSİYORUM"

Sokak röportajındaki genç kız, daha çok hippi, bohem tarzı kendine uygun gördüğünü söyledi.

Boynundaki Om kolyesinden bahsederken meditasyon yaptığı bilgisini de paylaşan hippi kız, pagan olduğunu ifade etti.

1

YERALTI EDEBİYATI SEVGİSİ

Elinde tuttuğu, Hakan Günday'a ait kitabı gösteren kız, çok sevdiğini belirttiği yeraltı edebiyatına ve Günday'a bakışını şu sözlerle anlattı:

"Daha çok, toplum içinde konuşulmaya karşı olunan ama hayatın her zaman içinde olan şeyler, bunları yüzeye vurmaya çalışan birisi."

2

"ÖNYARGIYLA BAKIYORLAR, UMURSAMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Hippi kız, "Yaşıtların seni kıskanıyor mu?" sorusuna oldukça ilgi çekici bir yanıt verdi:

"Yaşıtlarım beni kıskanmaktan çok önyargıyla bakıyorlar. Bazen dışlanmak çok oluyor ama umursamaya çalışıyorum."

3

"DOLAPTA NE VARSA GİYİP ÇIKTIM"

Dünyayı gezme arzusunu söze döken hippi kız, normalde de sarı olan saçlarını boyattığını söyledi.

Hippi kız, gotik ve grunge akımlarına olan sevgisini de dile getirdikten sonra "Şu an dolapta ne varsa üzerime giyip de çıktım. Rahat hissediyorum" dedi.

4

"PAGANIM, MANEVİYATIMI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Genç kız, paganlığıyla ilgili ise şunları anlattı:

"Şu sıralar yaptığım şeyler daha çok enerjiyle ilgili. Paganım ben. Daha çok manevi şeyimi yükseltmeye çalışıyorum. Paganlık daha çok, tanrı olarak doğayı gören, daha çok enerjiyle uğraşan, pozitif enerjiyle uğraşan kişilere deniyor."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Genç kız tarzı ve anlattıklarıyla kimilerince marjinal görülerek eleştiri topladı. Bazıları ise kızı sıra dışı ilgi alanları ve açık sözlülüğü nedeniyle övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sokak röportajı hippie pagan
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