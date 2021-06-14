Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak? 2021 destekleme ve yetiştirme kursları başlama tarihi...

Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman sorusu pek çok öğrenci veli tarafından merak ediliyor. 12. sınıf öğrencilerinin gündeminde bulunan en önemli konulardan biri yazın okullarda açılacak olan kursların tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destekleme ve yetiştirme kurslarının başlangıç tarihlerini ilan edildi. Peki destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak?

2021 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 yaz dönemi DYK yani destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman başlayacak sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde bulunuyor. Yaz ayları için yüz yüze eğitim sürecinin başlamasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere yollanmış olan yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek olan eğitim, 5 Temmuz 2021 ve 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Söz konusu kurslarda, öğrencilerin dersliklerdeki oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıfta en fazla bulunması gereken öğrenci sayısı bu fiziki mesafe kurallarına göre ayarlanacak.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden kalacak yer ve barınma ihtiyacı bulunanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması koşuluyla da valiliklerce belirlenecek olan okul pansiyonlarında kalabilecek. Koronavirüs salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer tüm kurallar kurslarda titizlikle uygulanacak.



