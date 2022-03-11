Desteklemiyorlar! 'Afganistan da kötü... Çoktan yetti!'dedi

Putin'in Rusya'da ifade özgürlüğüne açtığı savaş kan kaybediyor. Kremlin destekli televizyon kanalındaki konuklar Ukrayna'daki çatışmayı açıkça eleştirdiler ve işgali 'Afganistan'dan bile kötü' olarak nitelendirdiler.

Putin'in Rusya'nın Ukrayna'yı 'askersizleştirmek' ve 'Nazilikten arındırmak' için 'özel bir operasyon' yürüttüğü yönündeki iddiası üzerine televizyon sunucuları tarafından aktarılan anlatıyı desteklemeyi reddettiler. Anlatılanları Kiev ve Batı'daki ortakları tarafından sunulan asılsız bahaneler olarak değerlendirdiler.

‘ÇOKTAN YETTİ’

Televizyon programında konuklardan biri, SSCB'nin 1979'da Afganistan'ı feci işgaline atıfta bulunarak isyan etti. Moskova’nın bu savaştaki başarısızlığının, Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca insanda hayal kırıklığını körüklediğini ve nihayetinde 1991'de 'Şeytan İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtığını söylediler.

Putin'in AB tarafından yaptırım uygulanan 'propagandacısı' Vladimir Soloviev, kendisine yöneltilen 'Başka bir Afganistan fazına mı girmemiz gerekiyor, daha da kötüsü mü?' sorusuna ‘Ukrayna'da 'daha fazla insan var ve onlar silah kullanımında daha gelişmişler. Buna hiç gerek yok. Çoktan yetti.'’ ifadeleriyle cevap verdi.

‘RUSYA ÇOK YALNIZ KALABİLİR’

Bir film yapımcısı ve devlet uzmanı olan Karen Shakhnazarov ise, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya'yı yalnızlaştırma riski taşıdığını söyledi.

‘Kiev gibi şehirleri işgal etmeyi hayal etmekte zorlanıyorum. Bunun nasıl olacağını hayal bile edemiyorum.’ Film yapımcısı savaşın sona ermesini talep ederek devam etti: 'Bu resim mutlak bir insani felakete dönüşmeye başlarsa, Çin ve Hindistan gibi yakın müttefiklerimiz bile kendilerini bizden uzaklaştırmak zorunda kalacaklar.

Bütün dünyayı içine çektikleri bu kamuoyu, bizim için kötü sonuçlanabilir... Bu operasyonun sona erdirilmesi ülke içinde istikrarı getirecektir.' dedi.



