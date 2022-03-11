HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Desteklemiyorlar! 'Afganistan da kötü... Çoktan yetti!'dedi

Desteklemiyorlar! 'Afganistan da kötü... Çoktan yetti!'dedi

11.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Savaş karşıtı Rus vatandaşları hem protestolarla hem de sosyal medya üzerinden tepkilerini belirtiyorlar. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu süreçte ifade özgürlüğünü kısıtlayan birçok hamlesi olmuştu ve bu hamleler oldukça tepki görmüştü. Yeni bir tepki de Rus devlet televizyonundan geldi. Kremlin destekli televizyon kanalındaki konuklar Moskova'ya meydan okudu ve Ukrayna'da devam eden savaşı açıkça eleştirdi.

Desteklemiyorlar! 'Afganistan da kötü... Çoktan yetti!'dedi

Putin'in Rusya'da ifade özgürlüğüne açtığı savaş kan kaybediyor. Kremlin destekli televizyon kanalındaki konuklar Ukrayna'daki çatışmayı açıkça eleştirdiler ve işgali 'Afganistan'dan bile kötü' olarak nitelendirdiler.

Putin'in Rusya'nın Ukrayna'yı 'askersizleştirmek' ve 'Nazilikten arındırmak' için 'özel bir operasyon' yürüttüğü yönündeki iddiası üzerine televizyon sunucuları tarafından aktarılan anlatıyı desteklemeyi reddettiler. Anlatılanları Kiev ve Batı'daki ortakları tarafından sunulan asılsız bahaneler olarak değerlendirdiler.

‘ÇOKTAN YETTİ’

Televizyon programında konuklardan biri, SSCB'nin 1979'da Afganistan'ı feci işgaline atıfta bulunarak isyan etti. Moskova’nın bu savaştaki başarısızlığının, Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca insanda hayal kırıklığını körüklediğini ve nihayetinde 1991'de 'Şeytan İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtığını söylediler.

Putin'in AB tarafından yaptırım uygulanan 'propagandacısı' Vladimir Soloviev, kendisine yöneltilen 'Başka bir Afganistan fazına mı girmemiz gerekiyor, daha da kötüsü mü?' sorusuna ‘Ukrayna'da 'daha fazla insan var ve onlar silah kullanımında daha gelişmişler. Buna hiç gerek yok. Çoktan yetti.'’ ifadeleriyle cevap verdi.

‘RUSYA ÇOK YALNIZ KALABİLİR’

Bir film yapımcısı ve devlet uzmanı olan Karen Shakhnazarov ise, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya'yı yalnızlaştırma riski taşıdığını söyledi.

Batı ülkelerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptırım

‘Kiev gibi şehirleri işgal etmeyi hayal etmekte zorlanıyorum. Bunun nasıl olacağını hayal bile edemiyorum.’ Film yapımcısı savaşın sona ermesini talep ederek devam etti: 'Bu resim mutlak bir insani felakete dönüşmeye başlarsa, Çin ve Hindistan gibi yakın müttefiklerimiz bile kendilerini bizden uzaklaştırmak zorunda kalacaklar.

Bütün dünyayı içine çektikleri bu kamuoyu, bizim için kötü sonuçlanabilir... Bu operasyonun sona erdirilmesi ülke içinde istikrarı getirecektir.' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus askerleri birbirini vuruyorRus askerleri birbirini vuruyor
Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdiBakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi
Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalarAntalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.