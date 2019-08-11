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Destici, bayram namazını Taceddin Sultan Camisi'nde kıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar maalesef her yerde zulüm, kan ve gözyaşı devam ediyor. En üzücü olan noktalardan biri de Müslümanların bazı yerlerde birbiriyle savaşıyor olmasıdır. Rabbim bu bayramda edilecek duaları, bu kan ve gözyaşının durmasına vesile kılsın"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar maalesef her yerde zulüm, kan ve gözyaşı devam ediyor. En üzücü olan noktalardan biri de Müslümanların bazı yerlerde birbiriyle savaşıyor olmasıdır. Rabbim bu bayramda edilecek duaları, bu kan ve gözyaşının durmasına vesile kılsın." dedi.

Bayram namazını Altındağ'daki Taceddin Dergahı yanında bulunan Taceddin Sultan Camisi'nde kılan Destici, ardından partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, vatandaşlarla bayramlaşarak bayramını tebrik eden çocuklara harçlık verdi.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve İslam coğrafyasındaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Müslümanların yaşadığı birçok bölgede büyük sıkıntılar olduğunu belirten Destici, "Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar maalesef her yerde zulüm, kan ve gözyaşı devam ediyor. En üzücü olan noktalardan biri de Müslümanların bazı yerlerde birbiriyle savaşıyor olmasıdır. Rabbim bu bayramda edilecek duaları, bu kan ve gözyaşının durmasına vesile kılsın" diye konuştu.

Destici, emperyalist güçlerin zulmü altında yaşayan Müslümanlar olduğunu ifade ederek, bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için dua ettiğini belirtti.

Bayram gününde terörle mücadeleyi sürdüren güvenlik güçlerinin de bayramlarını tebrik eden Destici, şunları kaydetti:

"Kahraman mehmetçiklerimize ve polislerimize ayrı bir yer vermek istiyoruz. Onlar, vatanın birliği, devletin varlığı, milletin istiklali ve istikbali için canlarını vererek, şehit olarak mücadele ediyorlar. Rabbim hem içeri de hem dışarı da terörün her türlüsüne karşı mücadele veren kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Onları muzaffer eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralı gazilerimize de acil şifalar versin."

Destici, bayram tatili dolayısıyla seyahat edecekleri de trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanların bugün hacı olduğunu belirten Destici, "Oradaki bu buluşma da yine Müslümanların birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Taceddin Sultan Camisi

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