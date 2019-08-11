Destici, bayram namazını Taceddin Sultan Camisi'nde kıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar maalesef her yerde zulüm, kan ve gözyaşı devam ediyor. En üzücü olan noktalardan biri de Müslümanların bazı yerlerde birbiriyle savaşıyor olmasıdır. Rabbim bu bayramda edilecek duaları, bu kan ve gözyaşının durmasına vesile kılsın." dedi.

Bayram namazını Altındağ'daki Taceddin Dergahı yanında bulunan Taceddin Sultan Camisi'nde kılan Destici, ardından partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, vatandaşlarla bayramlaşarak bayramını tebrik eden çocuklara harçlık verdi.

Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve İslam coğrafyasındaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

Müslümanların yaşadığı birçok bölgede büyük sıkıntılar olduğunu belirten Destici, "Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar maalesef her yerde zulüm, kan ve gözyaşı devam ediyor. En üzücü olan noktalardan biri de Müslümanların bazı yerlerde birbiriyle savaşıyor olmasıdır. Rabbim bu bayramda edilecek duaları, bu kan ve gözyaşının durmasına vesile kılsın" diye konuştu.