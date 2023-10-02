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Deterjan imalathanesinde feci olay! İş yeri ortağı hayatını kaybetti

02.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, deterjan üretimi yapılan bir imalathanede deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu altında kalan iş yeri ortağı Sabahattin Özen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Deterjan imalathanesinde feci olay! İş yeri ortağı hayatını kaybetti

Feci olay, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Mobilyacılar Sitesi mevkiinde meydana geldi. Deterjan üretiminin yapıldığı bir iş yerinin ortağı olan Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi. Bu sırada dengeden çıkan mikser, Özen’in üzerine devrilerek sıkışmasına neden oldu.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Tekirdağ Çorlu

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