Deterjan kullananlar dikkat! Uzmanlar önemli açıklamalar yaptı..

Her evin vazgeçilmez temizlik ürünlerinden biri olan deterjan, sağlığa zarar veriyor mu? Sizler için deterjanın sağlık üzerindeki etkilerini araştırdık. Gelin, birlikte deterjanı ve etkilerini inceleyelim!
DETERJAN KULLANMANIN ZARARLARI
Ev temizliği, kadınlar için hem zahmetli hem de çok önemli bir iş. Doğru bir ev temizliği için ise en önemli faktör deterjan. Toz, sıvı veya krem halinde bulunabilen, temizlik ve arıtma özellikleri bulunan kimyasal maddelere deterjan denir. Peki ev temizliğinin ve çamaşırlarınızın vazgeçilmez parçalarından biri olan deterjan sağlığa zarar verir mi?
Deterjanlar, içeriğinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı derinize oldukça zarar verir. Üstelik sadece derinizi etkilemek ile kalmayıp birçok organınızı da hastalığa açık hale getirir. Deterjanın zararları:
Deterjanlar içeriğindeki surfactant maddesinden dolayı deri ile temas halinde kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabilir.
Deterjanlar içerdiği anyonik yüzey aktif maddelerden dolayı üretim aşamasında doğaya kanserojen madde yayılımı yapabilirler.
Solunum, deri ile temas halinin olması ve yutma gibi sebeplerden dolayı gözde kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, böbrek rahatsızlıkları veya kan hastalıklarına neden olabilirler.
Bazı deterjanlar düzenli kullanım sonucu bakteri üretebilirler. Üretilen bu bakteriler astım veya egzama hastası olan kişiler için tehlike oluşturabilir.
Deterjanlar içerdikleri birtakım kimyasal maddelerden dolayı doğal yaşama zarar verebilir.
Sinir sistemine hasar verebilir.
Genellikle deterjana koku vermek için kullanılan bazı kimyasal maddeler bağışıklık sistemine zarar verebilir.
İçeriğinde formaldehit bulunan koruyucu maddeler içeren deterjanlar üreme sistemini olumsuz etkileyebilir.
DETERJAN NASIL KULLANILMALI?
Lavabo ve muslukların daha parlak olması veya çamaşırların yumuşacık olması için kaç kez deterjan değişikliğine gittiniz? Hepimiz için doğru deterjan seçimi, kullanımı kadar önem taşır. Deterjan seçimi yaparken birçok faktör önem teşkil eder. Kokusu, uygulama sonrası verdiği parlaklık, temizleme gücü... Peki deterjanın seçimi için gösterdiğiniz bu özeni kullanım esnasında ve sonrasında da göstermeye ne dersiniz? Deterjanın olumsuz etkilerinden sıyrılmak için yapılması gerekenler:
Kullanım esnasında iç kısmı pamuklu eldivenler kullanabilirsiniz.
Deterjan seçimi yaparken lanolin, vazelin veya gliserin içeren çocuk sağlığını ön planda tutan deterjanlar tercih edebilirsiniz.
Kullanım sonrasında ellerinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.
Ellerinizi kullanım sonrası bir krem ile ovabilirsiniz.
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