Deterjan kullananlar dikkat! Uzmanlar önemli açıklamalar yaptı..

Her evin vazgeçilmez temizlik ürünlerinden biri olan deterjan, sağlığa zarar veriyor mu? Sizler için deterjanın sağlık üzerindeki etkilerini araştırdık. Gelin, birlikte deterjanı ve etkilerini inceleyelim!

DETERJAN KULLANMANIN ZARARLARI

Ev temizliği, kadınlar için hem zahmetli hem de çok önemli bir iş. Doğru bir ev temizliği için ise en önemli faktör deterjan. Toz, sıvı veya krem halinde bulunabilen, temizlik ve arıtma özellikleri bulunan kimyasal maddelere deterjan denir. Peki ev temizliğinin ve çamaşırlarınızın vazgeçilmez parçalarından biri olan deterjan sağlığa zarar verir mi?

Deterjanlar, içeriğinde bulunan kimyasal maddelerden dolayı derinize oldukça zarar verir. Üstelik sadece derinizi etkilemek ile kalmayıp birçok organınızı da hastalığa açık hale getirir. Deterjanın zararları: