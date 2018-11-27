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Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

Ülke genelinde binlerce mağazası bulunan marketler zincirinin Bursa’daki deposundan yaklaşık 200 bin liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. TIR şoförü tarafından kendi bünyelerindeki mağazalara dağıtılması gereken malzemelerin aralarında İnegöl’ün de bulunduğu birçok markete satıldığı ortaya çıktı, TIR şoförü gözaltına alındı.

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Marketler zincirinin Bursa Demirtaş’taki deposundan bağlı marketlere ürün dağıtımı yapan TIR şoförü, marketlere eksik ürün bırakarak, kalan ürünleri Bursa merkez ve İnegöl’deki bazı marketlere sattı. Bir süreden beri devam eden durum bağlı marketlerden birinde yapılan sayım ile ortaya çıktı.

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine TIR şoförü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün ifadesi doğrultusunda hırsızlık ürünlerini sattığı marketlerde incelemelerde bulunuldu. Şoförün bu yolla yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa market zinciri

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
HIRSIZLIK ÜLKEMİZDE SUÇ DEĞİLDİRRR!
siz buna vurgunmu diyosunuz ya siz hangi kıtada yaşıyorsunuz güldürmeyin beni
buna kulun kulun getirdiği adalet derler market sahibi milletten çalıyor bunlarda onlardan çalıyor birileride onlardan çalacak bu bir döngü
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