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Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı.

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik ülke genelinde yapılan operasyonlarda toplam 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE, TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Diyarbakır merkezli operasyonlarda; aralarında Diyarbakır HDP İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da bulunduğu Diyarbakır’da 90, İstanbul’da 4, Mardin’de 1, Van'da 2, Ankara’da 1, Batman’da 1, Mersin’de 2, Şanlıurfa’da 1, Şırnak’ta 1, Elazığ 1, Siirt'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alınmıştır. PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli operasyonlarda ise, toplam 39 şahıs yakalanmıştır.

ÜLKE GENELİNDE TOPLAM 158 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. İstanbul'da ise, terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 6 şahıs yakalanmıştır.

Ülke genelinde yapılan operasyonlarda toplam 158 şahıs gözaltına alınmış olup, operasyonlar devam etmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
PKK operasyon PKK/KCK operasyon HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
chp savunmaya gecer simdi nede olsa dava arkadaslari
toplayın toplayın bakmayın gözlerinin yaşına alın içeri işte böyle
800 leş bekliyorduk.
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