HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dev su aygırlarlarına özel bakım! Günde 100 kilo meyve ve sebze tüketiyorlar

Dev su aygırlarlarına özel bakım! Günde 100 kilo meyve ve sebze tüketiyorlar

19.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 5 ton ağırlığındaki su aygırları, günde 100 kilo meyve ve sebze tüketiyor.

Dev su aygırlarlarına özel bakım! Günde 100 kilo meyve ve sebze tüketiyorlar

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, yaklaşık 5 ton ağırlığında 3 su aygırı da bulunuyor. Su aygırları, bakıcılığını yapan görevliler tarafından karpuz, patates, elma, marul, ıspanak, brokoli gibi besin değeri yüksek meyve ve sebzeler ile besleniyor. Yaz aylarında açık, kış aylarında da kapalı barınaklarda yaşayan su aygırları, günlük 100 kilo meyve ve sebze tüketiyor.

Screenshot_28

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, günde 100 kilo gıda ile beslenen su aygırlarının sağlığının da yakından takip edildiğini söyledi. Özsöyler, su aygırlarının diş bakımını ise karpuz gibi kabuklu meyveler yedirerek, yaptıklarını belirtip, "Doğal yaşam parkımızda 3 su aygırımız bulunuyor. Bunlar dev hipopotamlar. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşam sürdürüyorlar. Su aygırlarının yazlık ve kışlık barınakları var. Su hayvanları olduğu için 3 metrelik havuzları bulunuyor. Derilerinde çatlamalar olmaması için de kışlık havuzlarında ısıtma mevcut.

Screenshot_31

GÜNDE 100 KİLO MEYVE VE SEBZE TÜKETİYORLAR

Su aygırlarımız günde yaklaşık 100 kilo meyve sebze tüketiyorlar. 2-3 ayda bir diş taşlarının zarar görmesini ve diş çürümesini önlemek için bakım yapıyoruz. Su aygırlarının ağız yapılarını inceleyebilmek için de meyve yedirip kontrollerini sağlıyoruz. Diş sağlıklarında sorun oluştuğunda da gerekli bakımları yapıyoruz" diye konuştu.

Screenshot_29

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Gölde korku dolu anlar! Son anda kurtarıldılarGölde korku dolu anlar! Son anda kurtarıldılar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.