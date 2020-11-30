DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanınızda kaç kişi kaldı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Manisa İl Kongresi’nde konuştu. Babacan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "KÜÇÜK ORTAK NE DİYORSA O OLUYOR" “Kimin nereyi yönettiği belli olmayan, nasıl yönetildiği anlaşılamayan bir devlet idaresi, bir hükûmet var. Şu anda iktidarda olan partinin kurucularından bir isim televizyon programında, hukukla ilgili şahsi fikirlerini paylaştı. Önce küçük ortak saldırdı. Ama ne laflar! Biliyorsunuz, küçük ortağın konuştuğu kelimeleri biz ağzımıza alamıyoruz; edep ve adabımıza uygun değil. Seviye yerlerde… Bir gün sonra ise Sayın Erdoğan hiddetle, partisinin kurucusunu canlı yayında âdeta fırçaladı. Anlıyoruz ki küçük ortak ne diyorsa o. Birlikte yola çıktığı 40 yıllık arkadaşlarını küçük ortağın hakaretleriyle harcadı. Sırf iktidarda kalmak için, yola birlikte çıktıklarını; yolda karşılaştığı, hem de birkaç sene öncesine kadar kendisine de hakaret eden bir kişiye harcattı. Sayın Erdoğan’a soruyorum: Yola birlikte çıktığınız arkadaşlarınızdan yanınızda kaç kişi kaldı? Lafa gelince ‘Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmedik’ diyorsunuz. Bu mu değişmeyen hâliniz? Bu ilkesizlik değil midir? Bu vefasızlık değil midir? ‘Kutlu dava’ denilen şey de meğer sadece ‘iktidarda kalma davası’ imiş.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Erdoğan her şey oldu ama Türkiye’nin ihtiyacı olan bir cumhurbaşkanı olamadı "VATANDAŞA 'SABIR',CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİNE %28 ZAM Vatandaşımız kirasını ödeyemiyor, çocuğuna harçlık veremiyor, pazardan alışveriş yapamıyor. Ama onlara yokluğa karşı ‘sabredeceksin’ diyorlar. Vatandaşımıza ‘sabır’ tavsiye edip kendilerine gelince Cumhurbaşkanlığı bütçesini %28 oranında arttırıyorlar. Sabit gelirliye, emekliye, memura zam yapılacağı zaman enflasyon oranının üstüne çıkmıyorlar, ama kendileri için ayrılan bütçeye %28 artış yapıyorlar. TÜİK enflasyon %11-12 diyordu. Hani ne oldu? Vatandaşa verilecek para olunca ‘TÜİK’e bakalım’, kendilerine alınacak bütçe olunca %28 zam. Bu arada TÜİK verilerinin de üzerinde oynanmış, makyajlı veriler olduğunu da unutmayalım. Soruyorum: Bu mu sizin adalet anlayışınız, bu mu sizin halka hizmet anlayışınız? "YAKIN AKRABAYI ORTADAN KAYBETMEKLE ENFLASYONU DÜŞÜREMEZSİNİZ" Öyle yakın akrabayı ortadan kaybetmekle, üç beş adamı değiştirmekle enflasyonu düşüremezsiniz, ülkemizi geliştiremezsiniz. Bal bal demekle ağız tatlanmaz, şimdi kalkıp hukuk hukuk demekle de hukuk devleti olunmaz. Hukuk devleti olmanın ilkeleri belli. Ama olmuyor, huy edinmişler. Yargı, emirlerine uygun çalışsın istiyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan hakim ve savcılara Anayasa’nın bir maddesini hatırlattı. O maddede ‘yargıya talimat verilmez’ yazıyor. Ama Erdoğan daha aynı cümlenin devamında talimat verdi. Öyle bir alışmışlar ki farkına bile varmıyorlar. Karşımızda derinleşmiş bir sistem krizi var. Partili Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi her anlamda iflas etti. "BELLİ ÇEVRELER ZENGİNLEŞİRKEN, HALK SOSYAL YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ" Evine sadece bir asgari ücret giren aileler, açlık sınırının altında yaşıyor. Onlar ‘zenginleşme’ demekten sadece üç beş kişinin zenginleşmesini anlıyorlar. Onlar zenginleşirken bu halk fakirleşti. Onlar zenginleşirken bu halk sosyal yardımlara muhtaç hâle geldi. Bu mu sosyal adalet anlayışı? Bu mu zenginleşen Türkiye? Üstelik bu asgari ücret, tüm dünyanın ‘ucuz işçilik’ gözüyle baktığı Çin’in bile gerisine düştü. Çin’de bile asgari ücret daha yüksek. Halkımız açlık sınırında, biraz şanslıysa yoksulluk sınırında yaşıyor. Ötesine geçemiyor. Bir de büyük ortağın partisine mensup bir vekil kalkmış ‘Kriz yok, iş beğenmiyorlar’ diyor. İşsizlikten de açlıktan da haberleri yok.”