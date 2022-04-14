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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Tepeden inmeyeceğiz, önce mahalleliye soracağız

14.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partisinin 'Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan tanıtım toplantısında, ''Milletin memnuniyetini esas alacağız. Belli başlı projeleri o bölgede oturan vatandaşlarımıza soracağız. E-devlet üzerinden oylamalarını sağlayarak tercihlerini öğreneceğiz. Bir işi yaparken önce mahalleliye soracağız. Hiçbir zaman tepeden inmeci olmayacağız'' ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Tepeden inmeyeceğiz, önce mahalleliye soracağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki bir sosyal tesiste partisinin hazırladığı 101 maddelik 'Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı'nı tanıttı. Programda konuşan Babacan, yerel yönetimlerde, yerinde yönetimi esas alacaklarının altını çizerek, "Türkiye, tek bir karar makamından, tek bir merciden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke. Yerinden yönetim, ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesini beraberinde getirir. Yerinden yönetim, demokratik temsilin geliştirilmesini ve demokratik kültürün derinleştirilmesini sağlar. Tek tek bireylerin yönetimde daha çok söz sahibi olmasını sağlar. DEVA Partisi iktidarında yerinden yönetim ilkesini esas alacağız. Milletin memnuniyetini esas alacağız" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerde hazırladıkları projeleri mahalleliye danışarak yürürlüğe koyacaklarını vurgulayan Babacan, "Bu anlayışla, imar planları yapılırken Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı semtlerde cemevlerine mekan ayrılmasını sağlayacağız. Yerelde doğrudan demokrasi mekanizmalarını işleteceğiz. Belli başlı projeleri o bölgede oturan vatandaşlarımıza soracağız. E-devlet üzerinden oylamalarını sağlayarak tercihlerini öğreneceğiz. Bir işi yaparken önce mahalleliye soracağız. Hiçbir zaman tepeden inmeci olmayacağız" diye konuştu.

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'DOĞAL AFET RİSKİ BULUNAN ALANLARA ÖNCELİK TANIYACAĞIZ'

Babacan, 'Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Eylem Planı'nda, şehirleri kültürel ve tarihi dokularını koruyarak yeniden yapılandıracaklarını söyleyerek, "Kentsel yenilenmede doğal afet riski bulunan alanlara öncelik tanıyacağız. Banka konut kredi sistemini, kentsel yenilenmede, teşvik unsuru haline getireceğiz. Dar gelirli vatandaşımıza faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli kredi temin edeceğiz. Yine dar gelirliler için konut edindirme teşvikleri belirleyeceğiz. Uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasını da hayata geçireceğiz. TOKİ'nin tek amacı vatandaşa sosyal konut edindirmek olacak. Bu süreçte uygulayacağımız bir diğer projemizin adı da 'Yıldız Şehirler.' DEVA Partisi iktidarının birinci yılında, Yıldız Şehirler kurulmasına yönelik araştırma çalışmalarına başlayacağız. İstanbul başta olmak üzere kentsel yenilenmenin tıkandığı büyükşehirleri yenilerken uydu kentler oluşturacağız" açıklamasında bulundu.

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'SÜRELİ HAYVAN BARINMA ALANLARINI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ'

Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili projeler ürettiklerini belirten Babacan, "Son günlerde sıkça tartışılan bir konuyu da çözüme kavuşturacağız. Başıboş sokak hayvanlarının yönetimine dair mevcut aksaklıkları gidermek üzere en iyi uygulamalardan esinlenerek süreli hayvan barınma alanlarını yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

'Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı' tanıtım toplantısı, DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin'in eylem planının detaylarını açıklamasıyla sona erdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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