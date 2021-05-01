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  4. Devasa balık hayrete düşürdü! 100 yaşında 109 kilo

Devasa balık hayrete düşürdü! 100 yaşında 109 kilo

01.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Detroit kentinde, 100 yaşından büyük mersin balığı yakalandı. ABD Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri, Detroit Nehri’nde yakalanan balığın 109 kilo olduğunu ve 2.1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Devasa balık hayrete düşürdü! 100 yaşında 109 kilo

ABD Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri asırlık mersin balığının, 22 Nisan’da Detroit'in güneyindeki Grosse Ile yakınlarında üç kişilik bir ekip tarafından yıllık mersin balığı çalışması yürütürken yakalandığını ifade etti.

TARTILIP, ÖLÇÜLDÜ TEKRAR SUYA BIRAKILDI

109 kilo ve 2.1 metre uzunluğunda olan balığın daha sonra nehrin sularına geri bırakıldığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada "Çevresi ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan fazla bir süredir dolaştığı varsayılıyor. Tartıldıktan ve ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldı" denildi.

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(DHA)

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