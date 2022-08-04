Devasa boyuttaki güveler şehri kuşattı: Gördüğünüz yerde ışıkları kapatın ve saklanın

İngilizler bu hafta içinde hatta 24 saat bitmeden görüntülenen iki dev güveyi konuşuyor. Sosyal medya platformlarına bomba gibi düşen iki dev güvenin fotoğrafları korku saldı.

Kanatlarını açtıklarında boyutları 7,5 santime ulaşan güvelerden biri bir kişinin penceresinden bakarken ortaya çıktı. Hemen fotoğrafını çekip paylaşan kişi: “Alacaklı gibi evime dadandı” yorumunu yazdı.

Ülkemizde Çingene güvesi (Lymantria dispar) olarak da bilinen bu güvelerin diğeri ise 10 santimlik boyutuyla görenlerin ağzını açık bırakmasına neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarından biri fotoğrafın altına: "Gördüğünüz yerde ışıkları kapatın ve saklanın. Umarım yeni bir odak noktası bulur" dedi.

GÜVELERİN ZARARLARI NELERDİR?

Genellikle mutfaklara dadanan güveler aslında insanları ısırmaz. Bulgur, pirinç gibi bakliyatların içinde yuvalanan güveler dikkat etmediğiniz takdirde mutfağınızı ele geçirebilir.

Kelebeğe benzemesi dolayısıyla kelebekle karıştırılabilen bu böcek türünün boyu 1 cm civarındadır. Yiyeceklerinize zarar veren, paket halinde pirincinizi, bulgurunuzu atmak zorunda bırakan bu küçük canlılar, insana ise zarar veremez. Güve ısırır mı diye endişe etmenize gerek yok.



