HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Develere özel trafik lambası

Develere özel trafik lambası

13.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de dünyanın ilk develere özel trafik lambası kullanıma girdi.

Develere özel trafik lambası

Çin’in Gansu bölgesindeki lambalar, bölgedeki develer ile turistlerin trafiğini düzenlemeye yarıyor.

Işık yeşil yandığında develer yolun karşısına geçiyor, kırmızı yandığında ise turistler.

fhMId7EaoE2hSgQplnRLOA

Bölgede, kum tepeciklerinin çevirdiği hilal şeklindeki göl, turistlerin gözdesi.

Bölgeyi gezenlerin yürürken veya kum tepeciklerini aşarken, ayaklarının bazı sesler çıkardığını duyduğu söyleniyor.

Develer, turistleri kum dağlarından gölün bulunduğu bölgeye taşımak için kullanılıyor.

VpkjkLMUbEeT8efH59ob-w

Binlerce deve turistlere bölgeyi gezdiriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Katar Emiri'nden Kral Selman'a 3.5 yıl sonra telefonKatar Emiri'nden Kral Selman'a 3.5 yıl sonra telefon
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Çin

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.