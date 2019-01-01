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Deveye sopalı işkence

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Çanakkale'de Lapseki Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vuran kişi büyük tepki topladı. Deveye işkence görüntüsü cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Deve Güreşleri, dün pazar yerinde gerçekleşti. Güreşlere 75 deve ve sahipleri katıldı. İddiaya göre, güreşler sırasında bir kişi kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vurdu.

Deveye sopalı işkence için soruşturma açıldı

Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın savcılığa iletildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Lapseki Deve Güreşi

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