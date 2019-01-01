Deveye sopalı işkence

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Deve Güreşleri, dün pazar yerinde gerçekleşti. Güreşlere 75 deve ve sahipleri katıldı. İddiaya göre, güreşler sırasında bir kişi kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vurdu.