Devir değişiyor: ABD'de uçan arabalara ilk trafik ruhsatı çıktı!

Uçan otomobiller ile gelecekte hep karşılaşacağımız söyleniyor. Hatta bundan uzun bir zaman önce çizilen resimlerde, yazılan romanlarda ve hatta çekilen filmlerde 2020 yılında insanların uçan otomobiller ile işine, evine veya okuluna gittiği görülüyor. Yani o dönem böyle bir düşünce hakimmiş. Pratikte ise durum böyle değil. 2020 yılına gelmemize, hatta 2020'yi yarılamamıza rağmen henüz bir kez olsun evimize uçan otomobil ile gitmiş değiliz. Ancak ABD'nin New Hampshire eyaleti, evimize uçan arabayla gideceğimiz o güne yaklaştığımızı fark ettiren bir adım attı; Dünyanın ilk uçan otomobil trafik ruhsatını verdi.

JETSON TASARISI İLE UÇAN OTOMOBİLLER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

New Hampshire Granite State eyalet meclisi geride bıraktığımız çarşamba günü Jetson tasarısını oyladı ve 1182 numaralı yasa mecliste kabul edildi. Dünyada bir ilk olan bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, uçma özelliğine sahip tüm otomobiller ve araçlar trafiğe çıkabilir hale geldi. Yani, uçan otomobiller şehir merkezinden otoyollara kadar tüm yollarda 'bir araba formundayken' trafiğe çıkabilecek. Daha sonra ise uçuşa geçebilecekler. Fakat bu da bir denetim mekanizmasına bağlı olacak. Yani istenildiği gibi uçan otomobile atlanıp Bebek üzerinde üç beş tur atılamayacak.