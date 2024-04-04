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Devir teslim töreninde ilginç anlar! Eski başkan törene katılmadı, koltuk uçarak geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.04.2024 12:51
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31 Mart seçimlerinin en çok konuşulan ilçelerinden biri de Etimesgut oldu. CHP'nin aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu seçimi kazandı. MHP'li eski başkan devir teslim törenine katılmazken görevi belediye başkan vekili teslim etti. Beşikçioğlu'nun oturacağı koltuk havadan elden ele uzatılırken Beşikçioğlu, "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Beşikçioğlu, "Herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi." dedi.

Devir teslim töreninde ilginç anlar! Eski başkan törene katılmadı, koltuk uçarak geldi

31 Mart seçimleri sonrası zaferi göğüsleyenler bir bir koltuklarına oturmaya başladı. Son olarak adaylığıyla seçimlere renk katan ve 31 Mart gecesi rakibi MHP'li Enver Demirel'e 24 puan fark atan Erdal Beşikçioğlu görevi teslim aldı.

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ETİMESGUT'TA BEŞİKÇİOĞLU DÖNEMİ

Uzun süredir görev yapan MHP'li Enver Demirel bu seçimde koltuğunu Erdal Beşikçioğlu'na bıraktı. Beşikçioğlu yüzde 56,62 oranında oy alırken rakibi Demirel yüzde 32,64'te kaldı.

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Enver Demirel'in bugün gerçekleşen devir teslim törenine katılmaması dikkat çekti. Beşikçioğlu görevi belediye başkan vekilinden devraldı.

Öte yandan törene damga vuran bir olay daha yaşandı. Beşikçioğlu'nun oturacağı koltuk odadakiler tarafından elden ele verilerek taşındı. Beşikçioğlu o anlar için, "Vatandaş koltuğu da getirdi" yorumunda bulundu.

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VALİ FİLMİ GÖNDERMESİ

Göreve başlar başlamaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu şu ifadeleri kullandı;

Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş.

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Eğitim seviyesi yüksek bir nüfus olmasına rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler sınırlı. Etimesgut'ta oturanlar, etkinlikler için merkeze gitmek zorunda. Biz Etimesgut'ta sosyal ve kültürel etkinlikleri başlatacağız, vatandaşlarımız merkeze gitmek zorunda kalmayacak.

Etimesgut'ta 3 tane üniversite var, ayrıca diğer üniversiteler de komşu ilçelerde ama Etimesgut'ta 1 tane bile öğrenci yurdumuz yok. Öğrenci yurdu açacağız.

Eryaman Metrosu ile Çayyolu Metrosu'nu bağlayacak raylı sistem projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız.

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Etimesgut Erdal Beşikçioğlu vali filmi
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