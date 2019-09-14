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Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

MHP lider Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek "İkide bir başını kaldıran ve geçmişte kozmik odayı, kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş, ne söylese boşunadır" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Belediyesi ziyaretinde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Zalimler karşımızda kağıttan kaplanlardır. İhanet imanın karşısında duramaz.

Zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı yapılır, ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin derler.

CHP Genel Başkanı, Türkiye yönetilmiyor savruluyor iddiasındadır. Aslında kendisi savruluyor.

Bunların bildiği Yenikapı'da hizmet aracı sergisi açmaktır. Bunların amacı Yenikapı ruhunu zedelemektir.

Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altındadır.

Partisinden istifasıyla tiynetine ve kulağına fısıldanan gündeme uygun yapan serok Ahmet ikide bir başını kaldıran kozmik odayı, kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs ne yapsa boş.

Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar, bu iddiaların alayı palavradır.

Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur.

CHP itiraz etse de sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkat alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur.

Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır. Cumhur İttifakkı'nı siyasi hesap yapmadan, inançla ve samimiyetle yaşatacağız.

Ayrıntılar geliyor...


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