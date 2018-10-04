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Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Batman'da 7 askerin şehit olduğu PKK saldırısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz" dedi.

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Onların isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık! Nerede doğup nerede görev yaptıklarını da bilmiyorduk! Allah şahit, hepsinin kahraman olduğundan eminiz. Onlar ki, Batman’da şehit düştüler; vatan nöbetine millet hizmetine, beka mücadelesine kanlarıyla imza attılar.

İzmir’den Antalya’ya, Eskişehir’den Ankara’ya, Amasya’dan Samsun’a, Balıkesir’den yurdun dört bir köşesine al bayrak olduk tabutlara sarıldık, ağıt olduk semalarda yankılandık, milli ant olduk hainlerin tepesine ateş olup düşeceğimiz günlere odaklandık.

Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Özgürcan İnce, Uzman Çavuş Okan Dinçer, Uzman Çavuş Neşet Gök, Uzman Çavuş Uğur Göksu, Uzman Çavuş Ali Hekim bugün şehit düşüp milli gönüllerde yükseldiler!

Onlar kahramandı, onlar korkusuzdu, onlar vatan sevdalısı, millet aşıklarıydı. Şimdi Peygamberlere komşu oldular, tartışmasız uçmağa vardılar. Tereddütsüz en yüce makama ulaştılar. Tertemiz kanlarıyla arşın çatısına mühür vurdular.

Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz.

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Batman Devlet Bahçeli şehit 7 asker şehit

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
hani başkanlık gelince terör bitiyordu sn.doon lastiği
küçük enisteye yol verin...
LAFI BIRAK İDAM GERİ GELSİN BU BÖLGEDE YAKALANAN TERORISTI HAPIŞTE BESLIYEN BİR ÜLKE SAYIN BANA
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