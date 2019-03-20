Devlet Bahçeli'den 'anket' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Isparta'da vatandaşlara seslendi. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Isparta Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan iller arasındadır. Siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'na uygun olacaktır. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Isparta'da zillete yer yoktur.

31 Mart seçimleri hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden farklıdır. Belediyelerin emin ve ehil ellerde olması demek insanlarımızın huzur ve mutluluğu demektir. Belediyelerde PKK'lıların yuvalanması bu nedenle mahsurlu, zararlıdır. 31 Mart seçimleri aynı zamanda bir beka seçimidir.

"FEDAKARLIK YAPMALIYDIK"



Cumhur İttifakını güçlendirmek için fedakarlık yapmalıydık. Öyle de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Milli bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Bu CHP Atatürk'ün CHP'si değildir, bu İP iyi falan değildir.