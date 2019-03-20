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Devlet Bahçeli'den 'anket' açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Isparta'daki mitingde vatandaşlara seslendi. Bahçeli, konuşmasında anket şirketlerine tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'den 'anket' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Isparta'da vatandaşlara seslendi. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Isparta Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan iller arasındadır. Siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı'na uygun olacaktır. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı istikbalin mimarıdır. Isparta'da zillete yer yoktur.

31 Mart seçimleri hem muhtevası hem de ehemmiyeti bakımından önceki seçimlerden farklıdır. Belediyelerin emin ve ehil ellerde olması demek insanlarımızın huzur ve mutluluğu demektir. Belediyelerde PKK'lıların yuvalanması bu nedenle mahsurlu, zararlıdır. 31 Mart seçimleri aynı zamanda bir beka seçimidir.

"FEDAKARLIK YAPMALIYDIK"

Cumhur İttifakını güçlendirmek için fedakarlık yapmalıydık. Öyle de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Milli bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Bu CHP Atatürk'ün CHP'si değildir, bu İP iyi falan değildir.

Ankara'ya kirli ve karanlık işler yumağı haline gelmiş birisini aday gösterenden hesap soralım. İstanbul'da HDP'nin peşine takılmış isimleri perişan edelim. Gelin güçlü Türkiye'ye hep beraber koşalım. Zilletin sonu hüsrandır.

Bize göre belediyecilik hoşgörülüktür. Aile sadece erkek demek değildir, kadınlar ailenin direğidir. Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamak sosyal belediyecilik anlayışımız içindedir.

ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Anket şirketleri her gün yalan yanlış araştırma yapıp durmadan atıp tutuyorlar. Bizim için anket meydanlardır. Bizim için anketler tertemiz yürekler, Isparta'nın ta kendisidir.


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MHP Devlet Bahçeli

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