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Devlet Bahçeli'den çok sert mesajlar! 'Sefillere hatırlatırım ki...'

07.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos’ta başlayacak olan ilçe kongrelerine mesaj gönderdi. Bahçeli mesajında, "Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki, Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez" dedi. Bahçeli ayrıca, "Muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den çok sert mesajlar! 'Sefillere hatırlatırım ki...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos’ta başlayacak olan ilçe kongrelerine gönderdiği mesajında çok sert mesajlar verdi.

'SEFİLLERE HATIRLATIRIM Kİ...'

Bahçeli mesajında, “Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerin Milliyetçi Hareket Partisi’yle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi dün olduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki, Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin son siperidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır” ifadelerini kullandı.

'MAKUS VE MEYUS HALLERİNE SON VERMELİYİZ'

Yenilenmiş kadrolarla 31 Mart 2024 Seçimlerine hazırlanacaklarını belirten Bahçeli, “Cumhur’un 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’yla bu göreve hazırdır. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz” dedi.

'MUAZZAM BİR SERPİLME VE YÜKSELME DÖNEMİ'

Türkiye’nin marka değeri çok büyük bir ülke olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılan bir ülke gerçeği artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağlamıştır. Cumhur İttifakı da Türk-İslam asırlarının emanetlerini devralmıştır.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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