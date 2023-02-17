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Devlet Bahçeli'den 'Miraç Gecesi' mesajı "Allah'ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır"

17.02.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Miraç Kandili mesajı paylaştı. Bahçeli paylaşımında "Miraç’ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden ülkemiz ve milletimiz lehine ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olması yürekten niyazımdır." ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'den 'Miraç Gecesi' mesajı "Allah'ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır"

Bahçeli paylaşımında "Miraç hadisesi, mucizevi bir yükselişin, ilahi mükâfat yüceliğinin insan havsalasına sığmayan müjdesidir. Bu gece rahmet ve lütuf gecesidir. Efendimiz Resulullah’ın Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semanın zirvesine çıkması bu gecenin manevi armağanıdır." dedi.

"ALLAH'IN İZNİ VE İNAYETİYLE BU ZOR GÜNLER İNŞALLAH AŞILACAKTIR"

Paylaşımın devamında "Miraç’ın, Kahramanmaraş merkezli depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden ülkemiz ve milletimiz lehine ihtiyaç duyulan huzur, manevi rahatlama ve normalleşmeye vesile olması yürekten niyazımdır. Allah’ın izni ve inayetiyle bu zor günler inşallah aşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin diğer paylaşımlarındaki ifadeler şu şekilde:

"Efendimizin kutlu hayatının sıkıntılı bir döneminde gerçekleşen, pek çok nimet, bereket ve güzelliği lütfeden Miraç mucizesinin seneidevriyesi, aynısıyla aziz milletimizin maruz kaldığı hüzün, ızdırap ve acılardan kurtuluşu için de bir eşik olması yegane dileğimdir.

Allah her şeyi bilen, gören ve işitendir. Rahmetinden ümit kesilmemelidir. Yardımlaşmanın gücüyle, dayanışmanın güveniyle, paylaşmanın keremiyle, sabrın selametiyle, metanetin enginliğiyle, kardeşliğin erdemiyle, fedakarlığın enerjisiyle zorlukların üstesinden gelinecektir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç gecesini gönülden kutluyor, yeni bir yükselişe ivme vermesini temenni ediyorum. Depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza şifa, milletimize de baş sağlığı diliyorum.

Rabbim, milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, bela, afet, musibet ve fenalıktan korusun kollasın dualarımla birlikte, bu gecenin hükmü hatırına manevi diriliş ve toparlanışın bir an evvel tecelli etmesini niyaz ediyorum. Miraç gecemiz mübarek olsun."

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Devlet Bahçeli miraç gecesi

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