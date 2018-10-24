HABER

Devlet Bahçeli'den sürpriz karar: Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı.

Son dakika gelen bilgiye göre, MHP lideri Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 yılında Havza’da doğdu. Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Aile büyükleri halen Havza’da yaşamaktadır. Memleketiyle ilişkisi hep devam etmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Haziran 1988’de mezun oldu. Mart 1989’da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Kasım 1993’de Planlama Uzmanı oldu. Aralık 1997’de ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası dalında yüksek lisansını birincilikle bitirdi. 57. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi başdanışmanlığını yaptı. Devlet Planlama Teşkilatındaki (yeni ismiyle Kalkınma Bakanlığı) kariyeri Kasım 1999’da Finansman Dairesi Başkanı, Kasım 2001’de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü ve Haziran 2009’da Müsteşar Yardımcısı olarak devam etti. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi için 10 Şubat 2015’de görevinden ayrıldı.

İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri, görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı.

Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalıştı. Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Özellikle son 10 yılda, Kalkınma Planı, orta vadeli programlar ve makroekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!
Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)Kurtulmuş: Cumhur İttifakı'nın devamı ile ilgili ipler kopmuş değil (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Erhan usta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

AK Parti'den Melih Gökçek açıklaması!

Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

MHP'nin Ankara teklifini Melih Gökçek kabul edecek mi? 'Geri çevirmez' iddiası

MHP'nin Ankara teklifini Melih Gökçek kabul edecek mi? 'Geri çevirmez' iddiası

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan 'Mansur Yavaş' sorusuna yanıt

CHP'nin Ankara adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan 'Mansur Yavaş' sorusuna yanıt

MHP, Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterecek!

MHP, Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterecek!

MHP, Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterecek!

MHP, Ankara'da Melih Gökçek'i aday gösterecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.