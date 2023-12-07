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Devlet Bahçeli duyurdu! İşte Cumhur İttifakı'nın 31 Mart hamlesi: Ortak aday gösterilecek şehirler açıklandı

07.12.2023 14:24 | Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi. AK Parti ile aralarında ihtilaf olmadığını ifade eden Bahçeli, İYİ Parti için "Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır" dedi.

Devlet Bahçeli duyurdu! İşte Cumhur İttifakı'nın 31 Mart hamlesi: Ortak aday gösterilecek şehirler açıklandı

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve siyasilerin açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisiyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" dedi.

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"MHP VE CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERE DAMGA VURACAK"

İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.

MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

"AK PARTİ İLE ARAMIZDA HİÇBİR İHTİLAF YOK"

Türkgün'ün haberine göre "Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak" diyen Bahçeli, yerel seçimlere çok sıkı hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Cumhuriyet’in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti’yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye’nin önünü açacak."

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye’nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi” diye konuştu.

"KOPAN İP'İ TAMİR ETSENİZ DE FAYDASIZDIR"

Muhalefetin yeni bir masa kurma teşebbüsünün boşa olduğunu belirten Bahçeli, “CHP’de değişen bir şey yok. Muhalefet partilerine hâkim olan tutarsızlık had safhada. Ne yapsalar boş, milli iradenin kati hükmünden kaçamazlar. Çürük tahtaya çivi çakılır mı? CHP ile İYİ Parti’nin HEDEP takviyeli arayışları çuvallamaya müstahak. Yeni bir masa kursalar da kurmasalar da, akıbetleri gene bozgundur” dedi.

Kimliksiz , sadece koltuk ve çıkar için kurulan partilerin ömürlerinin kelebek ömrü kadar olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır. Biz başkasının hezimetinden zafer hayali kurmayız. Hak edilmemiş zaferler peşinde koşmayız. Oh olsun demeyiz. Fırsatçılığa tenezzül etmeyiz. Layığını buldular anlayışında olamayız. Bu dünya etme bulma dünyası” açıklamasını yaptı.

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Yerel seçim Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı ak parti
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