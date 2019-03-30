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Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 01:20 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bahçeli canlı yayında yaptığı açıklamada, "Kamuoyu araştırma değil, oluşturma yapıyorlar. Seçim sonrası kamuoyu araştırmaları için yasa teklifi getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'de ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın moderatörlüğünde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kamuoyu araştırma değil, oluşturma yapıyorlar. Seçim sonrası kamuoyu araştırmaları için yasa teklifi getirmek istiyoruz.

Kimisi Gezi olaylarıyla hevesleniyor kimisi sarı yelekliler olayıyla hevesleniyor ama bunların hiçbirisi 15 Temmuz gecesi millet iradesiyle ortaya koyulmuş olan duruşu göremiyorlar. Herkes silahların gölgesinde sessiz olmayı tercih etmiştir ama 15 Temmuz bunu yıkmıştır.

(Sezai Temelli'nin 'Kürdistan' açıklaması) Onların bütün aklı 'acaba bu sistem değişikliğini nasıl engelleriz?' sorusudur. Şehitlerimizden haberleri mi yok, emniyet güçlerimizden haberleri mi yok? Bu sessizliğin sebebi bir görevlendirme ışığı altında Türkiye'de bir sistem değişikliğini amaçlayan çevrelerdir. Bu çevreler küresel de olabilir yurt içinde de olabilir.

"31 MART'TA SANDIĞA GİDİNİZ"

En önemli konu seçmen özelliği taşıyan bütün insanlarıma sesleniyorum. 31 Mart günün sandığa gidiniz.

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Devlet Bahçeli MHP Kamuoyu araştırmaları

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