Devlet Bahçeli talimat vermişti! İzmir'de ülkücü gençler 12 ada için yürüdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla "İstiklal için Kararlılık" yürüyüşü düzenledi. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Gününde yapılan programda, 12 adayı temsilen 12 grup oluşturuldu. Yürüyüşte, her bir grupta 81 ili temsilen 81 ülkücü genç yer aldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarıyla beraber Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, son düşmanın denize döküldüğü yer olan Gündoğdu Meydanı’nda sona erdi.

Yürüyüşe MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

ÜLKÜCÜ GENÇLER 12 ADA İÇİN YÜRÜDÜ

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve Türkiye’nin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. Yıldırım, "1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken adalar, Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır. Bu, kural tanımazlığın apaçık göstergesidir. Bugüne kadarki diplomatik temaslar ve uzlaşma çabaları fayda sağlamamıştır. Yunanistan geçmişte olduğu gibi gayri ciddi tutum ve davranışlarıyla karaktersizliğini gün yüzüne çıkarmış, ikiyüzlülük ve alçaklıkta tavan yapmıştır. Yunanistan’ın, muhasım ülkelerin arkasına saklanıp haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp istiklal arayışına çıkması haydutluktur" dedi.