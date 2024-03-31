Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar... Ankara'dan gelen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için oyunu Ankara'da kullandı. Anıttepe Ortaokulu'na gelen Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar ve kolundaki sargı dikkat çekti. Devlet Bahçeli'nin bu görüntüsü sonrası sosyal medya kullanıcıları 'Devlet Bahçeli'ye ne oldu?' sorusunun yanıtını aramaya başladı.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR GÜNDEM OLDU! DEVLET BAHÇELİ'YE NE OLDU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar gündem olurken, Bahçeli ve ekibi morluklarla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, sonuçların millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İŞTE DEVLET BAHÇELİ'NİN SEÇİM MESAJI

'Bütün siyasi partilere onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Millet için devlet için sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleşir. Şimdiden bütün millete teşekkür ediyorum.'

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını takip etmek için MHP genel merkezine doğru hareket etti.







