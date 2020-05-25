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Devlet başkanı yemek almaya dışarı çıktığına pişman oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin 22 bini aştığı Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam yiyecek almak için sokağa çıktığında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Devlet başkanı yemek almaya dışarı çıktığına pişman oldu!

Bir protestocu Bolsonaro'ya "Katil" diye bağırırken, bir diğer vatandaş ise "İşini düzgün yap" diyerek tepki gösterdi.

Covid-19 salgınına karşı kayıtsızlığıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam yiyecek almaya çıktığı sırada vatandaşlardan tepki gördü.

T24'ün aktardığı habere göre, destekçileri yemek almaya çıkan başkana "Kahraman" diye seslense de ülkede salgının durumu ağırlaşırken harekete geçmeyen Bolsonaro'yu protesto edenler de oldu.

Protestocular Bolsonaro'ya "Katil", "İşini düzgün yap" ifadeleriyle bağırdı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bini aştığı Brezilya, toplam vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Brezilya'da toplam vaka sayısı 352 bin 523 oldu.

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