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Devlet başkanının oğlu Twitch'ten banlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs yorumları oğlunun başını da yaktı. Bolsonaro'nun oğlu Jair Renan Bolsonaro, koronavirüs hakkında konuşunca Twitch'ten banlandı. Fakat banlanma nedeni basit bir yorum değil.

Devlet başkanının oğlu Twitch'ten banlandı!

Koronavirüs salgınının tartışılan isimlerinden biri hiç şüphesiz Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro. Bolsonaro, koronavirüsü basit bir grip olarak nitelendiriyor ve karantinaların gereksiz olduğunu düşünüyor. Onun bu tavrı dünyanın dört bir yanından, binlerce insanın tepkisini çekiyor. Ancak o fikirlerinin arkasında. Ayrıca onunla aynı fikirleri paylaşan birisi daha var; O da Twitch'te PUBG yayınları yapan en küçük oğlu Jair Renan.

TWİTCH JAİR RENAN'I BANLADI

Jair Renan, geçtiğimiz günlerde yine Twitch'te yayın yaparken, koronavirüs hakkında konuşmaya başladı. Renan, babasıyla aynı yorumu yaparak koronavirüsü basit bir grip olarak nitelendirdi. Devlet başkanının oğlunun bu ifadesi Twitch'i harekete geçirmeye yetti. Twitch bu yorumun ardından Jair Renan'ın kanalını kapattı.

'ŞAKAYA KATLANAMAMAK İLGİNÇ'

Renan daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Twitch'teki yasağının kalıcı olduğunu açıkladı. Fakat Renan'ın yorumu fazlasıyla sertti. Zira Renan, ''Sosyal ağın erkeklere yönelik nefret söylemleri yapan profillere göz yumması, ancak bir şakaya bile katlanamaması ilginç'' yorumunda bulundu. Yani Renan, yayın sırasındaki grip yorumunun şaka olduğunu ifade etti. Fakat Renan'ın yayındaki tek yorumu bu değildi.

Twitch Bolsonaro

'SEKS YAPARAK ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'

Renan canlı yayın sırasında öyle kötü ifadeler kullandı ki basit bir grip yorumu yanında hiç kaldı. Renan yayında 'öksürerek ölmektense, seks yaparak ölmeyi tercih ederim' sözünü kullanarak koronavirüs hastalarının, tek ayaklılar diyerek engelli insanların tepkisini çekti. Renan'ın sonsuza dek banlanması, şüphesiz ki her kesimden birçok kişiyi memnun etti. Çünkü onun yaptığı bir siber zorbalık örneğiydi ve Twitch bunu cezasız bırakmadı.

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