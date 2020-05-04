Devlet başkanının oğlu Twitch'ten banlandı!

Koronavirüs salgınının tartışılan isimlerinden biri hiç şüphesiz Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro. Bolsonaro, koronavirüsü basit bir grip olarak nitelendiriyor ve karantinaların gereksiz olduğunu düşünüyor. Onun bu tavrı dünyanın dört bir yanından, binlerce insanın tepkisini çekiyor. Ancak o fikirlerinin arkasında. Ayrıca onunla aynı fikirleri paylaşan birisi daha var; O da Twitch'te PUBG yayınları yapan en küçük oğlu Jair Renan.

TWİTCH JAİR RENAN'I BANLADI

Jair Renan, geçtiğimiz günlerde yine Twitch'te yayın yaparken, koronavirüs hakkında konuşmaya başladı. Renan, babasıyla aynı yorumu yaparak koronavirüsü basit bir grip olarak nitelendirdi. Devlet başkanının oğlunun bu ifadesi Twitch'i harekete geçirmeye yetti. Twitch bu yorumun ardından Jair Renan'ın kanalını kapattı.

'ŞAKAYA KATLANAMAMAK İLGİNÇ'

Renan daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Twitch'teki yasağının kalıcı olduğunu açıkladı. Fakat Renan'ın yorumu fazlasıyla sertti. Zira Renan, ''Sosyal ağın erkeklere yönelik nefret söylemleri yapan profillere göz yumması, ancak bir şakaya bile katlanamaması ilginç'' yorumunda bulundu. Yani Renan, yayın sırasındaki grip yorumunun şaka olduğunu ifade etti. Fakat Renan'ın yayındaki tek yorumu bu değildi.