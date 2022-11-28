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Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay! Sağlık Bakanlığı rakam açıkladı: 3 milyon…

28.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet hastanelerinde randevu bulamayan vatandaşların şikayetleri her geçen gün artarken ortaya çıkan bir bilgi adeta isyan ettirdi. Ekim ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 13 milyon - 623 bin 42 doktor randevusu alındı, yaklaşık 3 milyon randevuya gidilmedi! Randevu alıp da gitmeyen hastalar yüzünden yaşanan mağduriyetler tepki çekti. Öte yandan yoğun bakımda hastası olanlarla ilgili Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı.

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay! Sağlık Bakanlığı rakam açıkladı: 3 milyon…

Hastane randevuları ile ilgili gelen son açıklama isyan ettirdi. Devlet hastanelerinden randevu alıp da gitmeyen vatandaşlar büyük tepki çekti. Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık kurumlarına randevu alınmasını sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) ekim ayı verileri açıklandı. Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022’de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35’i muayeneye dönüştü. Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

10 AYDA 200 MİLYON RANDEVU

MHRS’de geçen yıl 330 milyondan fazla, bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 200 milyon randevu oluşturuldu. Pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin olan MHRS randevusu ise yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Yıllık olarak bakıldığında, randevu alanların 4’te 1’inin hastane randevusuna gitmediği saptandı.

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2 GÜN ÖNCE İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR

MHRS üzerinden alınan randevulara gidemeyecek olan kişilerin, bu randevusunu en az 2 gün önceden iptal etmesi hem muayene olmak isteyen diğer kişilere yer açılması hem de sağlık sisteminin zora sokulmaması açısından önem taşıyor. Sistemde SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri de bulunuyor. Bu özelliği kullanan kişilere randevu tarihinden bir gün önce hatırlatma yapılıyor.

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YOĞUN BAKIMDA HASTASI OLANLARA YENİ UYGULAMA

Bakanlık, e-Nabız üzerinden yoğun bakımda yakını bulunan kişileri rahatlatacak bir uygulamayı da devreye aldı. Haziran ayından bu yana yoğun bakımdaki hastaların sağlık bilgileri e-Nabız üzerinden günlük olarak yakınlarıyla paylaşılıyor. Bu kapsamda, haziran ve ekim ayları arasında 88 bin 971 hasta ve yakını bilgilendirildi.

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