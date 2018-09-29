HABER

Devlet teşviki 2 bin Bismilliye ekmek kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 8 yılda 22 tekstil atölyesi kuruldu - Atölyelerde üretime katılan yüzde 85'i kadın 2 bin kişi, doğdukları topraklarda iş ve aşa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - BİSTİAD Başkan Yardımcısı Engin Bulut: - "Eskiden mevsimlik göç çok oluyordu. Atölyeler sayesinde bu göçün de önüne geçilmiş oldu. Şu an yılın 12 ayı iş var" - Girişimci Aydın Güzel: - "Aslında biz değil, devlet dolaylı olarak bu insanları istihdam ediyor"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devletin sağladığı teşvikle 8 yılda kurulan 22 tekstil atölyesi 2 bin kişiye istihdam sağladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması bölge illerini yatırımda cazip hale getirdi. Bu kapsamda 8 yıl öncesine kadar tek bir tekstil atölyesinin bulunmadığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde teşvik sayesinde birbiri ardına açılan atölye sayısı 22'ye ulaştı. Atölyeler, üretime katılan yüzde 85'i kadın 2 bin kişiye ekmek kapısı oldu.

Mevsimlik işçi olarak başka bölgelere göç etmek yerine atölyelerde istihdama kavuşan Bismilliler, doğdukları topraklarda geçimlerini sağlamaktan memnun.

- "Yılın 12 ayı iş var"

Bismil Tekstilciler ve İşadamları Derneği (BİSTİAD) Başkan Yardımcısı Engin Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 16 yıl tekstil sektöründe yer aldığını söyledi.

Devletin iş kurması için girişimcileri teşvik ettiğini ifade eden Bulut, "Teşvik bize cazip geldi, işimizi burada kurduk. Teşviğin en büyük artısı makine, SSK ve vergi desteği. Bu sayede rahatız." dedi.

Sağlanan teşvik sayesinde ilçede tekstil sektörünün geliştiğine dikkati çeken Bulut, şöyle konuştu:

"Son 8 yılda Bismil'de teşvik sayesinde 22 tekstil atölyesi kuruldu ve buralarda yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Bu atölyelerin ilçeye ve bölgeye çok büyük katkısı var. Ayda yaklaşık 3 milyon lira ilçeye ekonomik katkısı oluyor. Sadece işçi olarak değil, servisi, gıda sektörü herkes bundan fayda görüyor. Bu bölgenin kalkınmasına ciddi anlamda vesile oluyor. Yanımda çalışanlar bugün evini inşa ediyor, araba alıyor. Aile nüfusu da kalabalık olduğu için bazı ailelerden 3 kişi çalışıyor."

Atölyelerde istihdamın yüzde 85'inin kadın olduğunu vurgulayan Bulut, kadınların bu işe daha yatkın olduğunu belirtti.

Bulut, daha önce kadınların tarlaya, fındığa, pamuğa gittiğini dile getirerek, "Eskiden mevsimlik göç çok oluyordu. Özellikle Karadeniz Bölgesine fındığa gidilirdi. Atölyeler sayesinde bu göçün de önüne geçilmiş oldu. İnsanlar gelip işini yapıyor, akşam da evine gidiyor. Burada tarlada çalışanlar ise yazın çalışıyor, kışın iş olmadığı için evde oturuyordu. Şu an yılın 12 ayı iş var. Sağlıklı bir ortamda çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

- "Biz değil, devlet bu insanları istihdam ediyor"

Tekstil atölyesi sahibi Aydın Güzel, 2000'li yılların başında kardeşleriyle iş bulmak için gittikleri İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını söyledi.

Uzun süre bu alanda çalıştıktan sonra devletin sağladığı teşvik sayesinde iş kurmak için 2015'te memlekete döndüklerini anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Devlet Doğu Anadolu Bölgesi'ne yatırım yapmak isteyenlere bazı imkanlar sağladı. Devletin sağladığı teşvikler bizi cesaretlendirdi. Devletin sağladığı teşvik ve imkanlarımızla gelip, burada iş kurduk. Şu anda yanımda yaklaşık 90 kişi çalışıyor. Devlet teşvik ile işverenin sırtındaki yükü biraz kaldırdı. İşveren de iş kurup eleman çalıştırdı. Aslında devletin buradaki amacı bölgede istihdamı sağlamaktı. Bizi de buna teşvik etti. Aslında biz değil, devlet dolaylı olarak bu insanları istihdam ediyor."

- "Memleket gibisi yok"

Atölyede istihdam edilenlerden Nasır Öztekin, ortaokulu bitirdikten sonra maddi sıkıntılar nedeniyle İstanbul'a iş bulmaya gittiğini ve yaklaşık 12 yıl tekstil sektöründe işçi olarak çalıştığını söyledi.

İlçede tekstil atölyesinin kurulduğunu duyunca memleketine döndüğünü anlatan Öztekin, "Daha önce birçok kişi çalışmak için batı illerine gidiyordu. Devletin teşviki sayesinde ilçede tekstil atölyeleri kuruldu. Dolaylı olarak devlet bizi buralarda istihdam etti. Burada tekstil sektörünün olmasından gayet memnunuz. Maaş ve ortam iyi, rahatız. Daha önce Karadeniz tarafında fındık, seralarda çilek ve çiçek işi yaptım. Ama memleket gibisi yok." ifadelerini kullandı.

- "Bir kadın olarak ayaklarımın üstünde durabiliyorum"

Şevval Değer, yaklaşık 2,5 yıldır iki kız kardeşiyle tekstil atölyesinde çalıştığını belirtti.

İşsiz olduğu dönemde evde oturduğunu, maddi nedenlerle ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiren Değer, artık gelir elde ettiğini aktardı.

Değer, "Şu an her şeyi kendim yapabiliyorum, istediğimi alabiliyorum. Aileme ihtiyaç duymadan, kendi paramı kendim kazanıyorum. Bir kadın olarak ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Aileme de katkım oluyor. Eskiden zorluk çekiyorduk." dedi.

Şehriban Önal da daha önce İzmir'de tekstil sektöründe çalıştığını anlattı.

İlçeye döndükten sonra ablasıyla aynı iş yerinde çalışmaya başladığını aktaran Önal, "Burası kapımızın önü, evimiz yakın. Bizim de ailemizin de içi rahat. Onun için gözümüz kapalı buraya gelebiliyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

PARTNERTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracıTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracı
/ek bilgi ve fotoğrafla / Kağıthane'de dehşet anları kamerada: boğazından bıçaklanan kişi öldü/ek bilgi ve fotoğrafla / Kağıthane'de dehşet anları kamerada: boğazından bıçaklanan kişi öldü
Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Ameliyat için hastalara 'Git şişmanla gel' deniliyor”Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Ameliyat için hastalara 'Git şişmanla gel' deniliyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bismil Diyarbakır Istihdam tekstil teşvik

En Çok Okunan Haberler

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye'de fırtına alarmı! İstanbul Valiliği'nden uyarı

Son dakika! Türkiye'de fırtına alarmı! İstanbul Valiliği'nden uyarı

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Can Dündar, Erdoğan'a soru sormaktan neden vazgeçti? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Reyhanlı saldırısında flaş gelişme! Yusuf Nazik, isimleri verdi! 8 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'

Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'

Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.