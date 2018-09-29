Devlet teşviki 2 bin Bismilliye ekmek kapısı oldu

Devletin iş kurması için girişimcileri teşvik ettiğini ifade eden Bulut, "Teşvik bize cazip geldi, işimizi burada kurduk. Teşviğin en büyük artısı makine, SSK ve vergi desteği. Bu sayede rahatız." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması bölge illerini yatırımda cazip hale getirdi. Bu kapsamda 8 yıl öncesine kadar tek bir tekstil atölyesinin bulunmadığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde teşvik sayesinde birbiri ardına açılan atölye sayısı 22'ye ulaştı. Atölyeler, üretime katılan yüzde 85'i kadın 2 bin kişiye ekmek kapısı oldu.

Sağlanan teşvik sayesinde ilçede tekstil sektörünün geliştiğine dikkati çeken Bulut, şöyle konuştu:

"Son 8 yılda Bismil'de teşvik sayesinde 22 tekstil atölyesi kuruldu ve buralarda yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Bu atölyelerin ilçeye ve bölgeye çok büyük katkısı var. Ayda yaklaşık 3 milyon lira ilçeye ekonomik katkısı oluyor. Sadece işçi olarak değil, servisi, gıda sektörü herkes bundan fayda görüyor. Bu bölgenin kalkınmasına ciddi anlamda vesile oluyor. Yanımda çalışanlar bugün evini inşa ediyor, araba alıyor. Aile nüfusu da kalabalık olduğu için bazı ailelerden 3 kişi çalışıyor."

Atölyelerde istihdamın yüzde 85'inin kadın olduğunu vurgulayan Bulut, kadınların bu işe daha yatkın olduğunu belirtti.

Bulut, daha önce kadınların tarlaya, fındığa, pamuğa gittiğini dile getirerek, "Eskiden mevsimlik göç çok oluyordu. Özellikle Karadeniz Bölgesine fındığa gidilirdi. Atölyeler sayesinde bu göçün de önüne geçilmiş oldu. İnsanlar gelip işini yapıyor, akşam da evine gidiyor. Burada tarlada çalışanlar ise yazın çalışıyor, kışın iş olmadığı için evde oturuyordu. Şu an yılın 12 ayı iş var. Sağlıklı bir ortamda çalışıyorlar." şeklinde konuştu.