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Devlet Tiyatroları Anadolu turnesine çıktı

31.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Gaziantep, Ordu, Mardin, Uşak ve Afyonkarahisar'ı kapsayan turnede, 4 farklı oyun ve 13 temsil seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT), 6 ilde 4 farklı oyun ve 13 temsili içeren Anadolu turnesine çıktı.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başlayan Anadolu turnesi Kahramanmaraş, Gaziantep, Ordu, Mardin, Uşak ve Afyonkarahisar'ı kapsayacak.

Altı gün sürecek turnede, 4 farklı oyun ve 13 temsil seyirciyle buluşacak.

Turne kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosu, Güngör Dilmen'in yazıp Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyunu, 1-2 Kasım'da Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek DT Sahnesi ve 4-5 Kasım'da Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde sahneleyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Yeşim Dorman ve Yıldırım Türker'in yazdığı, A. Sinan Pekinton'un rejisörlüğünü yaptığı "Gölge Ustası" adlı oyunla 4-5 Kasım'da Ordu DT Sahnesi’nde perde açacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Osman Nuri Ercan'ın yönettiği "Bir Adam Yaratmak" adlı oyunu yarın Mardin Artuklu Üniversitesi Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Matei Visniec'in yazdığı, Ahmet Güngören'in çevirdiği ve Murat Çidamlı'nın yönettiği "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunla 1-2 Kasım'da Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 4-5 Kasım'da Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezi’nde perde açacak.

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Gaziantep Kahramanmaraş Mardin Ordu Uşak Afyonkarahisar Devlet Tiyatroları

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