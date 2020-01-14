HABER
  4. Devleti 3 milyon lira zarara uğratan sahte rapor çetesine düzenlenen operasyon kamerada

Devleti 3 milyon lira zarara uğratan sahte rapor çetesine düzenlenen operasyon kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:25 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyip ’engelli raporu’ çıkardıkları kişilerden 5 ile 15 bin lira para alarak, devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyip ’engelli raporu’ çıkardıkları kişilerden 5 ile 15 bin lira para alarak, devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. 106 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı vatandaşlar için erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyerek ’engelli raporu’ çıkarıp bu kişilerden 5 ile 15 bin lira arası para alan, devleti zarara uğratan çeteye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatmıştı. 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 114 zanlıdan 106’sı yakalanmıştı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda sahte evrak, engelli raporu ve doküman ele geçirilirken, devletin illegal yöntemlerle 3 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığı kaydedilmişti.

Operasyon anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Operasyon anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin emniyetten çıkışı, adreslere yapılan baskın anları ve şüpheli şahısların gözaltına alındığı anlar yer alıyor. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda polis ekiplerinin sahte raporları ele geçirdiği anlar da görülüyor.
Öte yandan, 8 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Denizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'a getirildiDenizden çıkarılan balıkçının cenazesi Adli Tıp'a getirildi
Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildiKayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim' çalışması

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!

Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!

Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın detayları CNN International'de açıkladı! 'Hala üzerinde çalışıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Libya açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz

Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı

Atatürk büstüne hasar vermişti! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.