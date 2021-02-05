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'Devletin gizli kalması gereken bilgileri temin' suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

05.02.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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'Devletin gizli kalması gereken bilgileri temin' suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Ankara'da "devletin gizli kalması gereken bilgileri temin" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay, 1’i astsubay, 1’i sivil olmak üzere 4 şüpheli hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti.

KRİTİK PROJELERİN BİLGİLERİNİ SIZDIRDILAR

4 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, asker şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini soruşturmanın sivil şüphelisine verdiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıklama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

(AA / İHA)

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